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11 сентября: приметы и традиции

Сегодня православные скорбят. 11 сентября - день гибели Иоанна Предтечи, по-церковному — Усекновения главы.


Подробности — у корреспондента агентства «Минск-Новости».

Жизнь пророка, перед которым трепетала вся Палестина, прервалась на 33-м году. Ночью в тюрьме ему отсекли голову, а затем принесли на блюде в зал, где пировал с придворными тогдашний правитель Галилеи Ирод Антипа. Собственно, он и заказал эту казнь. Так сказать, сдержал слово, данное в пьяном угаре. Подробности — у евангелистов Матфея (гл. 14) и Марка (гл. 6). Почитайте, будет интересно.

Этому скорбному празднику довольно редко посвящают храмы. А в Минске такой есть. В честь Усекновения главы Иоанна Предтечи назван один из приделов Всехсвятского храма-памятника. Он расположен в северном нижнем крыле и освящен прежде других. Первая литургия здесь состоялась в декабре 2010 года.

Придел полностью оформили мастера из российского города Палеха. Они выполнили роспись стен, иконы, резной иконостас из ценных пород красного дерева с позолотой, престол и жертвенник, киоты. За свое искусство удостоены наград Белорусской православной церкви. «Спасибо Тебе, Боже, что сподобил видеть эту красоту», — говорили в тот день прихожане. А митрополит Филарет пожелал: «Да умножит Господь таланты и духовные силы всех тружеников, прилагающих свое умение, чтобы наши храмы так блистали!»

В Предтеченском приделе на престольный праздник отслужат литургию, накануне вечером — все ощное бдение (ул. Всехсвятская, 1).
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