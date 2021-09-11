



Традиционными методами лечения симптомов психического выгорания и стресса психологи считают «клиническое безделье» и приём успокаивающих препаратов. «Народными» лекарствами в таких случаях являются алкоголь и сладости (в условиях Бельгии это всемирно известный шоколад).





Новаторская идея мэрии Брюсселя заключается в том, что городские власти предложили впавшим в депрессию горожанам бесплатные пропуска в городские музеи.





Проконсультировавшись с местной психиатрической клиникой Брюгманна, мэрия решила убить одним выстрелом двух зайцев — помочь страдающим от депрессии жителям поскорее вернуться в жизнерадостное состояние и одновременно помочь музеям, которые из-за коронавирусных ограничений на путешествия практически потеряли посетителей (как известно, местные жители в местные музеи ходят редко).





Когда у нас тяжело на душе, мы привыкли идти к врачам и пить таблетки. Но почему бы не использовать вместо этого музейную психотерапию, — объясняет инициативу мэрии её сотрудница Дельфина Хуба.





По решению городских властей следующие три месяца пять музеев Брюсселя будут задействованы в программе психологической реабилитации тех, кто в ней нуждается. Если проект окажется успешным, его распространят на все музеи бельгийской столицы, а может быть, и страны.





Ещё до объявления нынешней инициативы один из самых известных музе в Бельгии — Королевский музей изящных искусств — занимался чем-то подобным. В 2017 году музей сотрудничал с Министерством здравоохранения, проводя экскурсии специально для посетителей, страдающих от старческой деменции и других нарушений психического здоровья. В музее представлены живописные полотна и другие арт-объекты, начиная с XV века.





Однако сотрудница музея историк искусств Изабель Вермот призывает не считать такие программы панацеей от психических расстройств.





Искусство и медицина — это разные вещи. Всё намного сложнее. Если вы идёте смотреть на картины, рассчитывая, что одно лишь это излечит ваше состояние, вас ожидает разочарование, — предупреждает она.





Рассчитывать, что одно лишь созерцание произведений искусства может вывести человека из состояния депрессии, не следует, соглашается с бельгийским искусствоведом психотерапевт Александр Колмановский.





Сходить лишний раз в музей, конечно же, никому не навредит. Это в любом случае расширяет кругозор, да и смена обстановки тоже оказывает позитивное влияние на настроение человека. Но «музейная терапия», разумеется, может назначаться только как сопутствующая практика, если речь идёт о серьёзных психосоматических проблемах, а не просто о плохом настроении.







