Победительница конкурса Дарья Гончаревич / БЕЛТА





Девушка работает преподавателем дефиле в Национальной школе красоты. Сейчас Гончаревич работает с белорусскими брендами в качестве модели и создает одежду для себя. Дарья мечтает стать организатором Недели моды в Беларуси.





Победительница национального конкурса красоты, пишет Еврорадио, который проводится в Беларуси в 12-й раз, получила корону из белого золота, которая украшена бриллиантами и топазами. Девушка также получит премию в размере 14,5 тысяч рублей и автомобиль Geely.





В декабре Гончаревич представит страну на международном конкурсе "Мисс мира" в Пуэрто-Рико.