"Мисс Беларусь" стала преподаватель дефиле Дарья Гончаревич
Титул "Мисс Беларусь — 2021" получила 18-летняя минчанка Дарья Гончаревич, сообщает БЕЛТА.
Победительница конкурса Дарья Гончаревич / БЕЛТА
Девушка работает преподавателем дефиле в Национальной школе красоты. Сейчас Гончаревич работает с белорусскими брендами в качестве модели и создает одежду для себя. Дарья мечтает стать организатором Недели моды в Беларуси.
Победительница национального конкурса красоты, пишет Еврорадио, который проводится в Беларуси в 12-й раз, получила корону из белого золота, которая украшена бриллиантами и топазами. Девушка также получит премию в размере 14,5 тысяч рублей и автомобиль Geely.
В декабре Гончаревич представит страну на международном конкурсе "Мисс мира" в Пуэрто-Рико.
08:33 11/09/2021
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