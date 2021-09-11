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Под Минском продается огромный заброшенный санаторий. Стоимость, как у хорошего коттеджа

На аукцион Госкомимущества попала очередная «атмосферная заброшка». В этот раз нового владельца ищет недостроенный санаторий в деревне Новое Поле, что в 30 километрах от Минска.


Располагаются здания несостоявшегося рекреационного учреждения неподалеку от трассы на Гродно и МКАД-2. В комплекс, выставленный на торги, входят два объекта: главный и спальный корпуса.

Площадь главного строения — 6700 «квадратов». Само здание, если смотреть на него сверху, напоминает трехлучевую звезду. Планировалось, что здесь будет бассейн, зона для СПА, медицинские кабинеты.


Спальный корпус — в три раза меньше, он занимает 2100 «квадратов». Здесь должны были располагаться номера для отдыхающих.


Когда и по каким причинам был заброшен санаторий — неизвестно. Строительство здесь прекратилось еще в 90-х годах. На сегодняшний день готовность зданий составляет 51%. Официально комплекс находится на балансе Горанского сельского исполнительного комитета.

В придачу к санаторию идет земельный участок площадью около 4 га с арендой на 30 лет. Землю можно использовать для размещения объектов санаторно-курортного лечения и оздоровления, отдыха, спорта и туризма. Рядом с санаторием, кстати, — весьма живописное место: река и лес.


Торги при наличии заявителей состоятся 22 сентября.

Начальная стоимость объекта − 510 тысяч рублей (по сравнению с предыдущим аукционом она была понижена на 50%).

Фото: Госкомитет по имуществу и Павел Михневич
Источник: Екатерина Апарина
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