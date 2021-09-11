В Европейском климатическом индексе экстремальных явлений Беларусь попала в зеленую зону. Ее оценка (– 0.056). Этот показатель находится в отрицательной зоне и не слишком отличается от оценок Литвы (-0.092) и Латвии (-0,005). Его можно рассматривать как менее экстремальный показатель других соседних стран – Польши и Украины, имеющих положительные оценки (0,065) и (0,096) соответственно. Россия в Европейском климатическом индексе экстремальных явлений не представлена.

В ярко выраженной красной зоне индекса находятся такие станы как Нидерланды (0,619), Бельгия (0,464) и Исландия (0,388).





Зачем нужны эти данные

Согласно ежегодному отчету AON о погоде, климате и катастрофах, глобальный экономический ущерб от стихийных бедствий в 2020 году оценивался 268 миллиардов долларов, в то время как глобальный разрыв в защите (разница между глобальными экономическими потерями и покрытием, предоставляемым страховщиками) по-прежнему составляет 171 миллиард долларов (64%).





Изменение климата усугубляет влияние погодных явлений, которые становятся все более частыми и интенсивными.

Для защиты средств к существованию и поддержки предприятий как страховщикам, так и застрахованным сторонам необходим доступ к надежным данным и информации об изменении климата.





По этой причине Международный фонд больших данных и искусственного интеллекта для развития человеческого потенциала ( iFAB ) объединил усилия с Европейско-средиземноморским центром по изменению климата ( CMCC ) и Leithà для создания Европейского климатического индекса экстремальных явлений (E3CI), экстремального индекса погоды, способствующего фундаментальному изменению способов ведения бизнеса страховщиками и расчета рисков, связанных с природными явлениями.

Что такое E3CI?

E3CI направлен на определение синтетического индекса, предоставляющего информацию о территориях, затронутых различными типами погодных опасностей, а также о серьезности таких явлений.





Индекс включает пять компонентов: холодный и тепловой стресс, засухи, экстремальные осадки и ветры.