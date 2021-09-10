Власти предложили белорусам стать инспекторами и помогать КГК
На базе Комитета госконтроля будет создана система общественных инспекторов. Это решение содержится в указе Александра Лукашенко № 339, который подписан в пятницу.
Комитет госконтроля / БЕЛТА
Общественным инспектором может стать гражданин Беларуси, которому исполнилось 25 лет и который способен по своим моральным и деловым качествам оказывать "содействие контролирующим органам".
Эти функции общественный инспектор будет выполнять на общественных началах в свободное от работы или учебы время, пишет Еврорадио. В том числе инспектор может мониторить цены на товары первой необходимости, оценивать эффект от использования госимущества.
Методическое руководство работой общественных инспекторов будет выполнять Комитет госконтроля.
22:01 10/09/2021
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