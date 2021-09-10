Большой театр Беларуси / ТАСС​





Перед тем его сняли с постановки оперы "Самсон и Далила", причем дирижёр узнал об этом, когда был на гастролях в Италии, передаёт "Еврорадио".





За ноты, которые приобретали для постановки, Матвиенко заставили рассчитаться из своего кармана.





"Не вижу возможности дальнейшего прибывания в этом театре", — написал дирижёр в соцсетях.





В июне Матвиенко победил в Международном конкурсе молодых дирижёров, который проводится раз в три года. Кроме признания и денежной премии он получил ангажементы на выступления с ведущими оркестрами 14 стран по всему миру.





Матвиенко стал третьим дирижёром, которого уволили из Большого театра после выборов-2020. До него эта судьба настигла Вячеслава Чернуху-Волича и Андрея Галанова.





Dmitry Matvienko 7 hours ago Да,не долго я послужил Большой театр Беларуси / Bolshoi Theatre of Belarus..

Пишу этот пост,чтобы не было догадок и не обрастало легендами.

Сегодня узнал,что пока нахожусь на гастролях,которые мне согласовали ещё в мае прошлого сезона, меня СНЯЛИ с постановки «Самсон и Далила»…

Нынешнее руководство театра посчитало,что 1.5 месяца моего участия в постановочном процессе слишком мало.

Так же нотный материал,покупка и набор которого был организован мной и моими коллегами, был о... See more









Запись в фейсбуке, которую сделал дирижёр Дмитрий Матвиенко.