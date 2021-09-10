Дирижёр Дмитрий Матвиенко назвал "подлым" своё увольнение из Большого театра
Из Большого театра Беларуси увольняется дирижер Дмитрий Матвиенко.
Большой театр Беларуси / ТАСС
Перед тем его сняли с постановки оперы "Самсон и Далила", причем дирижёр узнал об этом, когда был на гастролях в Италии, передаёт "Еврорадио".
За ноты, которые приобретали для постановки, Матвиенко заставили рассчитаться из своего кармана.
"Не вижу возможности дальнейшего прибывания в этом театре", — написал дирижёр в соцсетях.
В июне Матвиенко победил в Международном конкурсе молодых дирижёров, который проводится раз в три года. Кроме признания и денежной премии он получил ангажементы на выступления с ведущими оркестрами 14 стран по всему миру.
Матвиенко стал третьим дирижёром, которого уволили из Большого театра после выборов-2020. До него эта судьба настигла Вячеслава Чернуху-Волича и Андрея Галанова.
Да,не долго я послужил Большой театр Беларуси / Bolshoi Theatre of Belarus..
Пишу этот пост,чтобы не было догадок и не обрастало легендами.
Сегодня узнал,что пока нахожусь на гастролях,которые мне согласовали ещё в мае прошлого сезона, меня СНЯЛИ с постановки «Самсон и Далила»…
Нынешнее руководство театра посчитало,что 1.5 месяца моего участия в постановочном процессе слишком мало.
Так же нотный материал,покупка и набор которого был организован мной и моими коллегами, был о...
Запись в фейсбуке, которую сделал дирижёр Дмитрий Матвиенко.
21:52 10/09/2021
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