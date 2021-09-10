Цеслер выставил работу на NFT аукцион. Как и сколько стоит?

Беларуский художник и дизайнер Владимир Цеслер выставил свою работу «Лимончелла» на digital-аукцион на платформе NFT Stars. Начальная стоимость работы на аукционе 0.5 эфириума (около $1700).