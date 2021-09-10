Цеслер выставил работу на NFT аукцион. Как и сколько стоит?
Беларуский художник и дизайнер Владимир Цеслер выставил свою работу «Лимончелла» на digital-аукцион на платформе NFT Stars. Начальная стоимость работы на аукционе 0.5 эфириума (около $1700).
«Лимончелла» — работа из коллекции «Оптика Цеслера». Он создал её на фабрике муранского стекла в Италии. Как говорит сам автор, пишет dev.by, «произведение символизирует изменяющиеся стандарты красоты и неизменное стремление человека к удовольствиям».
21:48 10/09/2021
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