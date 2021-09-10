







Родная сестра первого секретаря ЦК Компартии Беларуси Петра Мироновича Машерова Ольга Пронько скончалась в Гродно.





Пронько (Машерова) умерла 9 сентября на 98-м году жизни.





О смерти родной сестры известного политического деятеля Советского союза и БССР стало известно в пятницу утром 10 сентября. Эту информацию Sputnik подтвердил бывший коллега Ольги Пронько доктор медицинских наук Гродненского медицинского университета Виктор Снежицкий, а также руководство университета.





Как рассказал Sputnik Виктор Снежицкий, с Ольгой Мироновной Пронько он работал на кафедре внутренних болезней с 1984 года до начала 90-х, когда она ушла на пенсию.





"Помню Ольгу Мироновну по совместной работе на кафедре, хорошо ее знаю, поддерживал с ней контакт. Когда она ушла на пенсию, приходилось давать рекомендации по лечению. Она очень добрый и отзывчивый человек. Много сделала для развития медицинского образования, подготовки тысяч студентов - будущих врачей", - рассказал Снежицкий.





© Photo : Татьяна Пронько (из личного архива)





Ольге Пронько в мае нынешнего года исполнилось 97 лет, она умерла по естественным причинам.





"У организма закончились ресурсы, она прожила очень длинную жизнь, почти век - многое пережила и повидала. У нее всегда было много воспоминаний о Петре Мироновиче, храню книгу с ее подписью о семье Машеровых, которую она написала", - добавил Виктор Снежицкий.

В 95 варила варенье и писала книгу

Внучка Ольги Пронько Татьяна, которая также работает в Гродненском медицинском университете, рассказала о бабушке.





"Она до последнего все делала сама, убирала в квартире, готовила, ухаживала за цветами во дворе и грядками. Была очень жизнерадостной и жизнелюбивой, у нее было много планов. Осенью планировала окончить работу над вторым изданием книги "Семья Машеровых", – рассказала внучка Ольги Мироновны Татьяна Пронько.





По ее словам, бабушка всегда удивляла своей невероятной энергией. Еще два года назад, в свои 95 лет, варила всеми любимое варенье из золотого ранета, который растет во дворе дома. Собирала яблоки, заносила их на второй этаж, а потом угощала детей и внуков ароматным вареньем.





"Нынешней весной она упала и сломала шейку бедра, ей сделали операцию, она восстановилась, стала ходить, чувствовала себя хорошо. Еще в июле говорила, что хочет сделать операцию на глаза из-за катаракты. Но у нее были проблемы с сердцем. В августе буквально за месяц она ослабела, потухла, начала говорить, что ей стало не интересно жить", – добавила внучка.





Книгу "Семья Машеровых" Пронько написала в 2000 году. В ней много воспоминаний о жизни Петра Мироновича Машерова.





Работа над вторым дополненным изданием книги началась около десяти лет назад. Уже заключили договор с издательством, осенью после выздоровления Ольга Мироновна планировала выпустить издание в печать. Теперь эту работу сделают за нее внуки.

Похоронят на аллее героев рядом с мужем

Сестра Петра Машерова Ольга Пронько будет похоронена на аллее героев на гродненском кладбище "Секрет" по проспекту Космонавтов рядом с ее мужем Сергеем Пронько, который с конца 50-х годов прошлого века работал первым заместителем гродненского облисполкома.





"Бабушка с дедушкой прожили вместе 49 лет, одного года не хватило до золотой свадьбы. После его смерти бабушка оставалась главой нашей семьи, которая всех объединяла. Мы часто собирались у нее дома, она всегда нас угощала, пекла пироги, невероятно вкусные оладушки, заботилась о нас. Она собирала нашу большую семью на все праздники. Мы любили собираться у нее на 9 Мая и отмечать двойной праздник – День Победы и день рождения бабушки", – вспоминает внучка.





Церемония прощания с сестрой Петра Машерова Ольгой Пронько пройдет с 13:00 до 14:00 в Гродненском похоронном доме по проспекту Космонавтов, 74а.





Ольга Пронько родилась 9 мая 1924 года в деревне Ширки Богушовского района Витебской области. Во время войны была эвакуирована в Чкаловскую область, работала в деревне на полевых работах.





После войны вернулась в Беларусь, окончила школу и поступила в Минский медицинский институт. После окончания работала в Гродненском областном противозобном (сейчас – эндокринологический) диспансере, занимала должность главного эндокринолога области, организовывала специализированные кабинеты и отделения в районах.





Лечебную работу совмещала с преподавательской. В 1968 году стала ассистентом кафедры госпитальной терапии Гродненского медицинского института, до выхода на пенсию работала преподавателем мединститута.

Кто такой Петр Машеров

Машеров — один из самых любимых в народе руководителей Беларуси. Он родился 13 февраля 1918 года в деревне Ширки (Сенненский район). Его биография не была идеальной для руководителя советского времени: отца репрессировали, сам в войну попал в плен.





Тем не менее, Машеров стал дважды Героем — войны и соцтруда. Он руководил Беларусью 15 лет — с 1965-го по 1980-й годы и пользовался любовью народа. По легенде, за особый интерес и склонность к общению с простыми людьми Брежнев однажды то ли в шутку, то ли всерьез назвал Машерова "народником".

Машеров трагически погиб в автокатастрофе под Смолевичами на трассе Москва-Минск 4 октября 1980 года. Он похоронен на Восточном кладбище Минска.











