Две племенные коровы сбежали с выставки в Гомеле: ловили МЧС и милиция
Необычный инцидент произошел в областном центре в пятницу на площадке фестиваля "Мясмолфест".
Фото: CC0 / Pexels /
Сотрудникам милиции удалось обнаружить двух племенных коров, которые сбежали с выставки в Гомеле, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.
Необычный инцидент произошел в областном центре в пятницу 10 сентября около 17:00 на площадке фестиваля "Мясмолфест", который пройдет в городе в субботу.
"Во время подготовки выставочных вольеров для крупного рогатого скота, расположенных возле Гомельского ледового дворца спорта, пропали две племенные коровы", – сказали в управлении.
Там также отметили, пишет Sputnik, что работники сельхозпредприятия пояснили: животные сбежали во время разгрузки.
Правоохранители и сотрудники МЧС сумели быстро найти буренок: одну – на улице Кленковской, вторую – на 2-й Гражданской.
Животных поймали и доставили обратно в вольеры.
21:20 10/09/2021
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