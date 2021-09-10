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Сотрудникам милиции удалось обнаружить двух племенных коров, которые сбежали с выставки в Гомеле, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.





Необычный инцидент произошел в областном центре в пятницу 10 сентября около 17:00 на площадке фестиваля "Мясмолфест", который пройдет в городе в субботу.

"Во время подготовки выставочных вольеров для крупного рогатого скота, расположенных возле Гомельского ледового дворца спорта, пропали две племенные коровы", – сказали в управлении.





Там также отметили, пишет Sputnik, что работники сельхозпредприятия пояснили: животные сбежали во время разгрузки.





Правоохранители и сотрудники МЧС сумели быстро найти буренок: одну – на улице Кленковской, вторую – на 2-й Гражданской.





Животных поймали и доставили обратно в вольеры.







