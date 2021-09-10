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Две племенные коровы сбежали с выставки в Гомеле: ловили МЧС и милиция

Необычный инцидент произошел в областном центре в пятницу на площадке фестиваля "Мясмолфест".


Фото: CC0 / Pexels /


Сотрудникам милиции удалось обнаружить двух племенных коров, которые сбежали с выставки в Гомеле, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

Необычный инцидент произошел в областном центре в пятницу 10 сентября около 17:00 на площадке фестиваля "Мясмолфест", который пройдет в городе в субботу.
"Во время подготовки выставочных вольеров для крупного рогатого скота, расположенных возле Гомельского ледового дворца спорта, пропали две племенные коровы", – сказали в управлении.

Там также отметили, пишет Sputnik, что работники сельхозпредприятия пояснили: животные сбежали во время разгрузки.

Правоохранители и сотрудники МЧС сумели быстро найти буренок: одну – на улице Кленковской, вторую – на 2-й Гражданской.

Животных поймали и доставили обратно в вольеры.
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