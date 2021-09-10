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Эксперты ожидают, что наступающий сезон гриппа будет намного более тяжелый, чем в прошлые годы. Причина — то, что больницы, и так переполненные из-за распространения штамма ковида «Дельта», могут не выдержать повышенную нагрузку.





Рост заболеваний гриппом также может начаться раньше обычного и затронуть большее количество людей, пишет Nashaniva.com, так как много людей работали из дома и избегали коммуникации с другими. Это помешало им выработать природную иммунную защиту против болезней, объясняет Wall Street Journal.





Уильям Шаффнер, профессор отделения инфекционных болезней из американского Университета Вандербильта, говорит, что в самом худшем случае нас может ожидать настоящая твиндемия, когда потребуется бороться с гриппом на одном уровне с ковидом. По словам Шаффнера и ряда других экспертов, этому может способствовать несколько факторов, но пока трудно предсказать, насколько напряженным будет сезон гриппа.





Среди таких факторов есть то, что много детей возвращается в школы, где они могут подхватывать инфекции или распространять их. Взрослые, в свою очередь, отказываются от прививок против гриппа, так как уже получили противоковидную вакцину и не хотят других прививок.





К тому же, много людей больше не используют маски и другие средства индивидуальной защиты, которые не только сдерживали распространение ковида, но и помогали бороться с другими инфекциями. Нынешние прививки от гриппа также могут быть менее эффективными, чем обычно, так как в этом году вирус циркулировал среди населения не слишком активно, поэтому исследователям более трудно понять, против каких штаммов гриппа должна защищать нынешняя вакцина.





Американские власти надеются, что вакцинация против гриппа поможет держать ситуацию под контролем. Агентство «Центры по контролю и профилактике заболеваний США» утверждает, что вакцины от ковида и гриппа можно вводить одновременно, и планирует цифровую кампанию, чтобы мотивировать людей получить прививку. Также агентство выделяет более 150 миллионов долларов, чтобы поддержать кампании на разных уровнях, направленную на повышение уверенности в вакцинах против ковида и гриппа среди расовых и этнических меньшинств в США.











