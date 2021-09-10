



"Рома находится в детском ожоговом отделении центра. За время пребывания в БСМП мальчик перенес 23 операции – лучшие врачи столицы боролись за жизнь подростка", - рассказали в министерстве.





Там отметили, пишет Смартпресс, что 10 сентября состоялся очередной консилиум. "Специалисты рекомендовали завершить консервативное лечение и начать поведение курса ранней реабилитации. Мальчику предстоят недели тренировок, ведь ему заново нужно научиться сидеть, ходить, держать в руках предметы, говорить, писать и т.д", - добавили в Минздраве.





Напомним, Рома Когодовский на своих руках вынес из огня двухлетнего брата Ваню и тут же потерял сознание. Помимо ожогов на его лице и руках были порезы от разбитого стекла, через которое ему пришлось пройти. 29 апреля Рому на вертолете транспортировали в Республиканский ожоговый центр больницы скорой медицинской помощи Минска.