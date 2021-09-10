







Представитель ведомства уточнил, пишет Оfficelife.media со ссылкой на Интерфакс, что предусмотрены два сценария действия. Если болезнь проходит в легкой форме, то отель сообщает сведения о зараженном в Минздрав и Минтуризма. После этого туристу выделяется отдельное помещение в гостинице, где и проводится лечение как самого путешественника, там и его окружения при наличии симптомов. Все это — за счет отеля.





В случае тяжелого течения болезни, туриста отправят в больницу.





При госпитализации лечение от коронавируса будет проводиться за счет Минздрава Египта», — подтвердил глава министерства.





Он напомнил, что Египет признает сертификаты о вакцинации препаратами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения, а также российским «Спутник V». Кроме того, турист может предоставить ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до вылета. От тестирования освобождены дети до шести лет. Если у туриста нет ни сертификата о вакцинации, ни результата ПЦР-теста, ему предложат пройти тестирование прямо в аэропорту за $30.











