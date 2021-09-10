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Власти Египта будут оплачивать расходы заболевших коронавирусом туристов

Египет оплатит все медицинские расходы иностранным туристам, которые заразились коронавирусом, отдыхая в этой стране. Такое заявление сделал министр туризма и древностей Халед аль-Анани.



Представитель ведомства уточнил, пишет Оfficelife.media со ссылкой на Интерфакс,  что предусмотрены два сценария действия. Если болезнь проходит в легкой форме, то отель сообщает сведения о зараженном в Минздрав и Минтуризма. После этого туристу выделяется отдельное помещение в гостинице, где и проводится лечение как самого путешественника, там и его окружения при наличии симптомов. Все это — за счет отеля.

В случае тяжелого течения болезни, туриста отправят в больницу.

При госпитализации лечение от коронавируса будет проводиться за счет Минздрава Египта», — подтвердил глава министерства.

Он напомнил, что Египет признает сертификаты о вакцинации препаратами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения, а также российским «Спутник V». Кроме того, турист может предоставить ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до вылета. От тестирования освобождены дети до шести лет. Если у туриста нет ни сертификата о вакцинации, ни результата ПЦР-теста, ему предложат пройти тестирование прямо в аэропорту за $30.
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