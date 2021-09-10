Фото: Михаил Ковалев





Князь Монако Альбер II опроверг слухи о том, что его брак дал трещину, и настаивает на том, что его жена Шарлен не уехала от него «в гневе» и остается в Южной Африке только из-за «медицинских осложнений» после «тяжелой травмы уха, носа и горла» в связи с инфекционным заболеванием.





Правитель карликового княжества Монако Альбер Второй настаивает на том, что его супруга принцесса Шарлен «не уехала в ярости» в Южную Африку, и признает, что ему следовало как можно скорее устранить слухи о расколе, но он был сосредоточен на «заботе о детях».





Как пишет Mk.ru со ссылкой на Daily Mail, 63-летний монарх заявил изданию People, что спекуляции по поводу состояния его отношений с бывшей олимпийской пловчихой «затронули» их обоих, но он не реагировал на них на ранней стадии, потому что «сосредоточился на заботе о детях».





Как напоминает Daily Mail, Шарлен, которая вышла замуж за монакского князя в 2011 году и родила ему двоих детей, шестилетних близнецов принца Жака и принцессу Габриэллу, находится сейчас в своей родной Южной Африке уже в течение нескольких месяцев после заражения инфекцией в мае.





По данным журнала People, принцесса не вернется в княжество своего мужа до октября после того, как испытала осложнения, связанные с синус-лифтингом и процедурой трансплантации кости, которой она подверглась перед поездкой из-за зубных имплантатов.





С тех пор Шарлен, по-видимому, перенесла несколько корректирующих процедур, в том числе одну в конце июня, в результате которой она пропустила 10-ю годовщину свадьбы 1 июля, а также четырехчасовую операцию 13 августа.





Как сообщается, 1 сентября Шарлен была госпитализирована в местную больницу после внезапного обморока. Позже она была выписана, но врачи «все еще устанавливают, что именно произошло», согласно заявлению Шантелл Виттсток, директора фонда принцессы Монако Шарлен.





В разговоре с People князь Альбер рассказал: «Она не покинула Монако в ярости! Она уехала не потому, что злилась на меня или на кого-то еще ... Она не уехала в эмиграцию. Это была чисто медицинская проблема, которую нужно было лечить».





Он добавил, что его жена планировала поехать в Южную Африку, чтобы пересмотреть работу своего фонда и провести время со своим братом и друзьями.





Но «10-дневный максимальный срок пребывания» растянулся на несколько месяцев из-за инфекции, которая, по словам принца, привела ко «всем этим медицинским осложнениям».





Тем не менее, в последний раз Шарлен видели в Монако в январе, и продолжительное время, проведенное отдельно от ее мужа и двух детей, вызвало слухи о непростом состоянии дел в княжеской семье.





Князь Альбер признал, что ему «вероятно, следовало развеять» слухи раньше, но он «сосредоточился на заботе о детях» и полагал, что пересуду просто «исчезнут».





«Конечно, это влияет на нее, конечно, влияет и на меня, - сказал принц журналу. – Неправильное толкование событий всегда пагубно... Мы легкая цель, в которую легко попасть, потому что мы часто находимся на виду».





В прошлую пятницу Шарлен была в стабильном состоянии после того, как ее поместили в больницу в портовом городе Дурбан на юго-востоке провинции Квазулу-Натал (ЮАР) после внезапного «обморока».





«Ее Светлость Принцесса Монако Шарлен была доставлена ​​в больницу на машине скорой помощи поздно вечером в среду после того, как потеряла сознание из-за осложнений, вызванных тяжелой инфекцией уха, носа и горла, которой она заразилась в мае», - говорится в заявлении ее фонда.





В заявлении офиса князя Альберта говорится, что за принцессой «очень внимательно наблюдала медицинская бригада, которая подтвердила, что ее состояние обнадеживает».





Княгиня Монако, родившаяся в Родезии (ныне Зимбабве), перенесла операцию в августе, но мало подробностей было обнародовано об этой процедуре. По словам представителей принцессы, ее последнее беспокойство о здоровье было «частью выздоровления»: «Она испытывала сильную боль».





Шарлен и Альберт встретились в августе впервые за несколько месяцев после того, как монарх и их дети прилетели в Южную Африку, но фотографии обнимающейся пары были названы экспертом по языку тела «неловкими».





В последние недели светские издания по всей Европе лихорадочно высказывали предположения о том, что княжеская чета из Монако может развестись. Французский журнал Madame Figaro заявил, что фотографии пары «не убедили монегасков» на фоне появившихся сообщений о том, что Шарлен ищет дом в Йоханнесбурге (ЮАР).





Как сообщает The Telegraph, журнал задавался вопросами: «Как долго она может оставаться вдали от своих детей, от своих обязанностей? Как долго борьба с браконьерской охотой на носорогов будет оставаться главным приоритетом для принцессы Монако? Как долго Альбер II из Монако будет терпеть это оскорбление, которое становится нелепым?»





Историк Филипп Делорм говорит, что «у многих сложилось впечатление, что это брак по договоренности» между Шарлен и Альбертом, добавив: «Альберт выбрал жену, которая была похожа на его мать, и Шарлен явно чувствовала себя очень неуютно в этой роли Грейс Келли, которую ей навязали».





Все больше слухов о трещине в браке княжеской пары возникло после того, как Шарлен поделилась в Интернете профессиональными фотографиями своего воссоединения с принцем Альбертом, заявив, что она «взволнована» возвращением своей семьи.





Она выложила в Сеть серию фотографий, на которых она обнимается со своими детьми в Южной Африке, и с подписью: «Я так рада, что моя семья вернулась со мной (Габриэлла решила подстричься!!!) Извини, моя красавица, я изо всех сил старалась исправить это».





Однако эксперт по языку тела сообщил агентству FEMAIL, что Шарлен на фотографиях не показала «эмоциональной привязанности» к своему мужу принцу Альберту.





Джуди Джеймс сказала, что вместо того, вместо трогательной фотографии воссоединения, которую можно было ожидать от пары, окруженной слухами, позы членов княжеской семьи не предполагали «никаких признаков связи между неловко выглядящим Альбером и Шарлен».





Шарлен находится в Южной Африке по крайней мере с марта, и СМИ сообщают, что она ищет там дом.





Принц, который уже признал двоих незаконнорожденных детей, как утверждается, состоял еще и в отношениях с бразильской женщиной, в результате которых в 2005 году родилась дочь. Заявление, которое его адвокаты отклонили как «мистификацию», особенно болезненно, поскольку он встречался с Шарлен в то время (пара познакомилась в 2000 году).





Однако Шарлен публично поддержала своего мужа, и во дворце подтвердили, что она находится в Южной Африке только потому, что не может летать. 13 августа дворец Монако опубликовал заявление, в котором говорится, что Шарлен предстоит операция. Оно гласило: «Принцесса Шарлен перенесет операцию сегодня, в пятницу, 13 августа, в течение четырех часов под общим наркозом».





Принцесса не вернется в Монако как минимум до конца октября, отмечает Daily Mail.





Принцесса Шарлен, которая достаточно хорошо себя чувствовала, чтобы проводить интервью в Южной Африке, и появляться повсюду, использовала это время для продвижения своей инициативы по борьбе с браконьерством «Chasing Zero».





Последнее официальное появление Шарлен состоялось 27 января, когда она вмете с князем Альбером появилась на церемонии в Монте-Карло. С тех пор ее в княжестве не видели.





Вместо этого она дает о себе знать миру через сообщения в социальных сетях и интервью в СМИ, в которых она откровенно говорила о том, что скучает по своим детям, и назвала своего мужа «своей скалой».





Выступая перед ведущей Южно-Африканского радио 702 Мэнди Винер, монакская княгиня сказала: «Я не могу дождаться, чтобы вернуться к ним, я не могу дождаться, чтобы увидеть своих детей».





Шарлен рассказала: «Это самый долгий период, когда я на самом деле был вдали от Европы, не говоря уже о моих детях, но я чаще всего общаюсь с ними по FaceTim, и они были здесь и приедут еще, чтобы снова увидеться со мной после моей процедуры. Это прекрасная возможность [быть здесь], но мне очень жаль, что я не могла быть со своими детьми этим летом в Европе».





Она добавила, что изначально предполагалось, что она будет находиться в своей родной Южной Африке всего от десяти до двенадцати дней для поездки, посвященной охране природы и деятельности ее фонда принцессы Монако Шарлен.





Шарлен, которая выросла в Южной Африке и представляла ЮАР на Олимпийских играх 2000 года в Сиднее, в январе поехала в провинцию Квазулу-Натале, чтобы узнать больше о том, как Фонд принцессы Монако Шарлен из Южной Африки помогает спасти носорогов от браконьеров.





Принцесса принимала участие в природоохранных операциях, включая мониторинг и отслеживание носорогов, развертывание с подразделением по борьбе с браконьерством, образовательные сеансы фотосъемки дикой природы и т.д.





Однако у княжеской особы возникла проблема с «выравниванием ушей», и врач сказал ей, что она страдает от серьезной инфекции носовых пазух.





«Потребовалось время, чтобы решить мою проблему, - объяснила Шарлен. – Я не могу вдаваться в подробности, но я не могу принудить себя к исцелению, поэтому до конца октября я останусь в Южной Африке. Причина в том, что я не могу летать на высоте более 3000 метров, иначе у меня будут проблемы с ушами. Я чувствую себя хорошо, я чувствую себя хорошо, это, очевидно, игра для меня, но у меня была прекрасная возможность узнать немного больше о Южной Африке, окружающей среде, потребностях, и было замечательно вернуться на юг Африки, и я думаю, что в настоящее время очень важно, чтобы люди узнали об определенных вещах через мой фонд».





Но княжеские источники предположили, что принцесса «не планирует» возвращаться в ближайшее время. Источник во дворце в Монако сообщил Paris Match: «Принцесса на самом деле пока не собирается возвращаться».





О браке Шарлен и принца Альберта с самого начала ходило много слухов. Пара познакомилась на соревнованиях по плаванию Mare Nostrum в Монте-Карло в 2000 году, но о помолвке объявили только в 2010 году.





Бывшая олимпийская пловчиха Шарлен, как сообщается, трижды пыталась бежать из Монако в свою родную Южную Африку перед свадьбой после того, как обнаружила, что Альберт якобы стал отцом еще одного внебрачного ребенка, пока они были вместе.





Сообщается, что официальные лица Монако уговорили ее вернуться, заключив сделку между принцем и его невестой, заявив, что она может уехать, как только предоставит ему законного наследника.





Один источник сказал в то время: «Шарлен обеспечит наследника, а затем, если дела пойдут плохо, она получит щедрое разрешение на развод, как только она отбудет приличный срок».





Шарлен была замечена в слезах в день свадьбы в 2011 году, напоминает Daily Mail. А всего через год после свадьбы стало известно, что Шарлен была «подавлена» тем, что не предоставила своему мужу законного наследника. О ее беременности было объявлено в мае 2014 года, а в декабре того же года она родила близнецов принцессу Габриэллу и наследника престола принца Жака.





За прошедшие с тех пор 10 лет Шарлен редко публично рассказывала о своей жизни.





В 2017 году принцесса эмоционально вернулась в Африку, где рассказала о том, как много для нее значит континент. «Я африканка, и это мое наследие. Так будет всегда. Это в моем сердце и в моих жилах», - сказала она журналу очевидцев.





В прошлом году она признала, что ее жизнь была «очень болезненной», сказав: «У меня есть привилегия иметь такую ​​жизнь, но я скучаю по своей семье и друзьям в Южной Африке, и мне часто грустно, потому что я не могу всегда быть рядом с ними».





Для княжеской семьи настали бурные времена после того, как появились новости о том, что князь Альбер сталкивается с иском об установлении отцовства из-за внебрачного ребенка, родившегося в первые годы его отношений с Шарлен: 34-летняя истица, имя которой не может быть названо по юридическим причинам, утверждает, что у нее был страстный роман с Альбертом, который привел к рождению 4 июля 2005 года их дочери, имя которой также засекречено.





Альберт получил рукописное письмо от девочки, которой сейчас 15 лет, в сентябре прошлого года, в котором говорилось: «Я не понимаю, почему я выросла без отца, а теперь, когда я нашла тебя, ты не хочешь меня видеть».





Адвокаты истицы призвали Альберта пройти тест ДНК - точно так же, как он это сделал до того, как, наконец, был идентифицирован как отец двух незаконнорожденных детей, родившихся в 1990-х и начале 2000-х годов.





В январе Шарлен впервые публично выступила по поводу этих обвинений, заявив Point de Vue: «Когда у моего мужа возникают проблемы, он рассказывает мне об этом. Я часто говорю ему: «Неважно, что бы я ни делал, я на тысячу процентов с тобой. Я буду рядом с тобой, что бы ты ни делал, в хорошие или плохие времена».





Мать двоих детей сообщила, что она также часто говорит своему мужу, что «защитит его» и «всегда будет рядом с ним».