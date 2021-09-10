Ходатайство подавала прокурор Соломенской окружной прокуратуры Катерина Данилюк. В прокуратуру поступило обращение от компетентных органов Беларуси об оказании содействия в расследовании уголовного дела, возбужденного в Витебском городском отделе Следственного комитета 24 февраля 2021 года по ст. 364 УК РБ.





Согласно материалам дела, пишет Reform.by 13 августа 2020 года в Telegram потерпевшему пришло сообщение с оскорблениями и угрозами в адрес его и его близких родственников от неустановленного лица. Потерпевший является заместителем командира ОМОН Витебской области (о ком именно речь, неизвестно). Беларусь обратилась с просьбой о содействии и оказании временного доступа к вещам и документам, которыми владеет юридическое лицо и которые содержат информацию о пользователе абонентского номера, с которого приходили сообщения. Очевидно, речь идет о доступе к данным оператора мобильной связи.





Заседание прошло без участия прокурора и представителя оператора связи: прокурор просила его не приглашать, чтобы избежать риска уничтожения или изменения документов.





Судья принял решение удовлетворить ходатайство, так как запрос законный, а без запрашиваемой информации белорусская сторона не сможет расследовать уголовное дело.





Решением суда прокурорам предоставлен доступ к данным, хранящимся у оператора связи:





- анкетные данные лица, на которое был зарег стрирован мобильный номер,

- информация о входящих и исходящих соединениях абонента в период с 13 августа по 24 февраля с указанием даты, времени и адресов базовых станций, в зоне действия которых совершались соединения.





При этом, если оператор не предоставит доступ к информации, суд может дать разрешение на проведение у него обыска и изъятие необходимых предметов и документов.





Судебное решение действительно два месяца. Оно не подлежит обжалованию.