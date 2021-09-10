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Налоговики обновили бузу тунеядцев: Спрашивают, за какие деньги они живут

Налоговики проверяют, за какие деньги живут те, кто попал в базу тунеядцев. Так, жителя Борисовского района, который попал в число не занятых в экономике, попросили отчитаться по доходам и расходам, сообщают в Министерстве по налогам и сборам.


«В ходе проведения инспекцией по Борисовскому району контрольных мероприятий по истребованию деклараций о доходах и имуществе в отношении граждан, не занятых в экономике, установлено физическое лицо, получающее зарплату «в конвертах», — рассказали в МНС.

При проверке, пишет S13.ru, налоговики обнаружили превышение расходов над доходами на 88,3 тысячи рублей.

«Инспекцией у физического лица была истребована декларация о доходах и имуществе. С суммы превышения расходов над доходами исчислен подоходный налог в сумме 14,13 тысячи рублей», — уточняли налоговики.

В декабре прошлого года Александр Лукашенко потребовал «немедленно поставить на учет всех тунеядцев болтающихся и заставить их работать». А с 1 сентября обновили базу тунеядцев. Те, кто в нее попал, будут оплачивать по полным тарифам газ, отопление и горячую воду. Особенно чувствительными будут платежки за последние две услуги, для иждивенцев они вырастут примерно в 5 раз.
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