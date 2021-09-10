



«В ходе проведения инспекцией по Борисовскому району контрольных мероприятий по истребованию деклараций о доходах и имуществе в отношении граждан, не занятых в экономике, установлено физическое лицо, получающее зарплату «в конвертах», — рассказали в МНС.





При проверке, пишет S13.ru, налоговики обнаружили превышение расходов над доходами на 88,3 тысячи рублей.





«Инспекцией у физического лица была истребована декларация о доходах и имуществе. С суммы превышения расходов над доходами исчислен подоходный налог в сумме 14,13 тысячи рублей», — уточняли налоговики.





В декабре прошлого года Александр Лукашенко потребовал «немедленно поставить на учет всех тунеядцев болтающихся и заставить их работать». А с 1 сентября обновили базу тунеядцев. Те, кто в нее попал, будут оплачивать по полным тарифам газ, отопление и горячую воду. Особенно чувствительными будут платежки за последние две услуги, для иждивенцев они вырастут примерно в 5 раз.