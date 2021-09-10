А суть готовящихся изменений в следующем: инженерно-технического работника (ИТР — прорабы, мастера и т. д.), увольняющегося со старого места работы, автоматически будут лишать квалификационного аттестата, позволяющего ему заниматься строительной деятельностью.





Для того, чтобы устроиться в другую организацию, ИТР будет вынужден заново сдавать квалификационные испытания.





Это может заставить специалиста лишний раз подумать, прежде чем сменить место работы, ведь в противном случае его ждёт нудная и долгая процедура переаттестации. Закрепив сотрудников за организацией, чиновники хотят решить проблему завлечения строителей в серые схемы. Но, судя по отзывам участников форума, планирующиеся изменения — очередной “выстрел в ногу” строительной отрасли.

Еврорадио на условиях анонимности пообщалось с инженерно-техническим работником, начальником участка компании-генподрядчика. Мужчина подтверждает: действительно, случаи недобросовестного поведения со стороны стройфирм имеются.





— На сегодняшний день есть “чёрный бизнес”, и, судя по всему, он очень развит, — рассказывает Еврорадио начальник участка. — Представьте, что ИТР работает в какой-то организации, аттестовывается, а потом просто берёт и “продаёт” аттестат. Как? Он устраивается в организацию, после его трудоустройства эта организация получает аттестацию на основании аттестата трудоустроенного ими специалиста или же открывает на него строительный объект. А специалист после этого увольняется — на работу он не ходит, он просто одалживает свои документы [совершает подлог. — Еврорадио].





По слухам, в зависимости от того, на какую категорию рассчитывает организация, такая услуга стоит от 100 до 200 долларов. Это очень развито, объявлений такого рода очень много. И видимо, потому они [Министерство архитектуры и строительства. — Еврорадио] и решили ввести такую систему привязки.





“Куча ответственности за 1000 рублей”

В теории всё выглядит красиво и аргументированно. Но что будет, если руководителей среднего звена, далеко не все из которых участвуют в “чёрном бизнесе”, “привяжут” к месту работы?





— Сейчас объёмов работ нет. В госконторах, в основном в трестах, очень низкие зарплаты — у прораба в среднем 1000-1200 рублей. А ведь это человек, который несёт огромную ответственность, выполняет кучу работы и, по сути, строительный объект висит на нём, — объясняет Еврорадио ИТР. — Частный бизнес может предложить такому человеку минимум в два раза больше. Поэтому для того, чтобы люди не бежали из трестов — а люди оттуда побежали, и очень серьёзно побежали, — вводят эти поправки. В первую очередь они думают о тресте, а не о людях.





Закончится это тем, что получится коллапс. После введения этого изменения люди будут убегать, никто не будет работать за тысячу рублей, неся при этом кучу ответственности. Таким образом они [чиновники. — Еврорадио] толкают людей к серым схемам. А нормальный человек серыми схемами заниматься не будет, специалисты начнут уезжать. Моё мнение как сугубо практика — это приведёт к ухудшению качества работы и подготовки линейных работников, а также к оттоку кадров.





Без бумажки ты — никто





Мужчина недоумевает: как инженерно-технический работник устроится на работу, если на прежней его лишили аттестата? Опять бумажная волокита?





— Это в принципе неправильно. Как это будет выглядеть? К примеру, я после увольнения прихожу на собеседование в другую организацию, отдаю свой пакет документов: диплом, резюме и так далее. А мне говорят: “Хорошо, а аттестат у вас есть?” Я отвечу, что до недавнего времени был, а сейчас его остановили. Тогда можно быть уверенным, что мне ответят “Извините, вы нам не подходите”.





Легально работать без аттестата невозможно. Я ситуацию рассматриваю на своём примере. “Семь пядей во лбу”, многолетний опыт, всё хорошо. Но без аттестата я не имею права подписывать ни одного документа, начиная от журнала производства работ, потому что я в таком случае неподтверждённый специалист.





По словам начальника участка, эффективность переаттестации строителей в Беларуси невысокая.





— В Польше квалификационный аттестат выдаётся один раз и на всю жизнь, — говорит мужчина. — Отучился, получил и работаешь как специалист высокого профиля. Но если ты “накосячил” на объекте, то аттестат у тебя забирают и вернуть его ты уже не можешь. У нас же, если Госстройнадзор остановил действие твоего аттестата, то ты идёшь в центр повышения квалификации. Отучился ещё раз, сдал экзамен — и вуаля, у тебя новый аттестат. Ты всего лишь потратил время и деньги.





Ключевую роль играет опыт





А что собой представляет экзамен на подтверждение квалификационного аттестата?





— Если брать по общестроительным работам, то это 900 вопросов, которые касаются всего направления, в котором ты работаешь. На 40 из них ты будешь отвечать. В теории, зная ответы на все эти вопросы, ты должен быть застрахован от дальнейших “косяков” на работе. Но никто не берёт в расчёт опыт, — подчёркивает строитель. — Можно сравнить выпускника университета, у которого нет опыта, но есть недавно полученный аттестат, и специалиста, у которого действие аттестата остановили из-за случайности, глупости. И опытный специалист в любом случае будет в преимуществе, потому что на стройке десять процентов твоей успешной деятельности зависит от знаний, а 90 процентов — от опыта.





Начальник участка уверен: “закрепощение” ИТР в организациях ни к чему хорошему не приведёт.





— Я бы это даже рабством не назвал. Раб может убежать и прийти к другому, а ты куда пойдёшь, учитывая, что строительная отрасль в Беларуси сегодня погибает? И это есть констатация факта. Вместо того чтобы лошадь лучше кормить, они ей вешают два хомута. Мол, если из первого она выскользнет, второй ей не даст убежать.





Также на правовом форуме forumpravo.by сейчас идёт обсуждение проекта новых аттестационных требований к строительным организациям. Если изменения примут, то у многих строительных фирм могут возникнуть трудности с получением сертификатов соответствия.