







Брестское общество с ограниченной ответственностью, которое специализировалось на оказании услуг кабельного телевидения и подключения к интернету, не уплатило в бюджет налоги на сумму более 3 млн рублей, считает государство. “Серые” схемы для уклонения от уплаты налогов выявил ДФР КГК по Брестской области. Что это за фирма, пишет БГ, на сайте КГК не сообщается.





Фирма работала на рынке услуг с 1998 года и соблюдала требования законодательства. Со временем расширялась ее клиентская база и увеличивалась доля на региональном рынке услуг проводной связи. Поскольку объем выручки возрастал (а значит, и сумма налоговых отчислений), учредители и фактические собственники компании решили пойти на дробление бизнеса для занижения налоговой базы. Они инициировали регистрацию еще трех фирм, чтобы не платить налог на добавленную стоимость и налог на прибыль.





Искусственное распределение выручки между основной и новыми фирмами позволяло незаконно пользоваться упрощенной системой налогообложения. По предварительной оценке, за 2016-2021 годы бюджет недополучил более 3 млн рублей.





За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении шести должностных лиц брестской фирмы возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.243 Уголовного кодекса. На имущество подозреваемых наложен арест. Ведется предварительное расследование.











