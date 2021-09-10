Как отмечает « Еврорадио », можно посмотреть , какие деревни сожгли немецкие войска во время ВОВ.









Надо нажать слева на кнопку «Слои», выбрать выпадающий список «Дополнительные слои», в низу его — поставить галочку в пункте «Сожженные деревни».





В описании слоя сказано:





«Слой содержит сведения о населенных пунктах современной территории Республики Беларусь, сожженных фашистскими оккупантами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период (наименование, местонахождение, количество разрушенных домов, убитых мирных жителей и другие сведения).





Источник информации: Информация предоставлена Генеральной прокуратурой Республики Беларусь из материалов уголовного дела, возбужденного по факту геноцида мирного населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период».





На карте уже нашли множество ошибок. Например, на ней не отмечена Хатынь.





Карта густо усеяна оранжевыми точками — сотни отметок деревень, сожженных во время войны. По каждой можно посмотреть статистику: сколько домов и жителей было до войны, сколько разрушено домов и убито людей. Во многих случаях указаны даты разрушения деревни.





The Village Беларусь и другие пользователи нашли на карте множество ошибок.





Пожалуй, самая грубая из них — то, что совершенно не отмечена Хатынь. Просто пустое место





Дальва, которую часто называют «сестрой Хатыни», — такое же пустое место.





В Вилейском районе не отмечена деревня Борки, где после сожжения уцелела лишь одна девочка Фаня. Отметка о сожжении деревни Старинки стоит не на своем месте: сожгли ту деревню, что находится возле трассы Р58 (там установлен мемориальный знак), а на карте отмечена другая деревня Старинки в Вилейском районе — у трассы Р63.





В некоторых местах число сожженных домов в деревне превышает число домов, стоявших до войны. В других деревнях отмечено, что разрушено 0 домов — но деревня сожжена. В третьих вообще нет никакой информации: ни сколько было домов и жителей, ни сколько погибло.