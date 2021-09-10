Власти представили карту сожженных деревень: там нет Хатыни и есть много других ошибок
На карте Национального кадастрового агентства появился слой «Сожженные деревни»
Как отмечает «Еврорадио», можно посмотреть, какие деревни сожгли немецкие войска во время ВОВ.
Надо нажать слева на кнопку «Слои», выбрать выпадающий список «Дополнительные слои», в низу его — поставить галочку в пункте «Сожженные деревни».
В описании слоя сказано:
«Слой содержит сведения о населенных пунктах современной территории Республики Беларусь, сожженных фашистскими оккупантами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период (наименование, местонахождение, количество разрушенных домов, убитых мирных жителей и другие сведения).
Источник информации: Информация предоставлена Генеральной прокуратурой Республики Беларусь из материалов уголовного дела, возбужденного по факту геноцида мирного населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период».
На карте уже нашли множество ошибок. Например, на ней не отмечена Хатынь.
Карта густо усеяна оранжевыми точками — сотни отметок деревень, сожженных во время войны. По каждой можно посмотреть статистику: сколько домов и жителей было до войны, сколько разрушено домов и убито людей. Во многих случаях указаны даты разрушения деревни.
The Village Беларусь и другие пользователи нашли на карте множество ошибок.
Пожалуй, самая грубая из них — то, что совершенно не отмечена Хатынь. Просто пустое место
Дальва, которую часто называют «сестрой Хатыни», — такое же пустое место.
В Вилейском районе не отмечена деревня Борки, где после сожжения уцелела лишь одна девочка Фаня. Отметка о сожжении деревни Старинки стоит не на своем месте: сожгли ту деревню, что находится возле трассы Р58 (там установлен мемориальный знак), а на карте отмечена другая деревня Старинки в Вилейском районе — у трассы Р63.
В некоторых местах число сожженных домов в деревне превышает число домов, стоявших до войны. В других деревнях отмечено, что разрушено 0 домов — но деревня сожжена. В третьих вообще нет никакой информации: ни сколько было домов и жителей, ни сколько погибло.
16:44 10/09/2021
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