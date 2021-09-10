







Рыболовный экран – это кустарная снасть, представляющая собой два прута, между которыми натянута сетка. Устройство помещается в воду, обычно на протоках и на мелководье в затоках, и оставляется там.





"Я отрицательно отношусь ко всем самоловным средствам, которые ловят рыбу без участия рыбака, - говорит специалист АПБ по природоохранным вопросам Сергей Зуёнок. - Часто бывает, что такую сетку-"телевизор" поставили и забыли, и туда попадает рыба и гибнет. В том числе могут попадать "краснокнижные" виды. В итоге "телевизор" становится эффективным и долгосрочным, учитывая, что изготавливают его из синтетической сетки, приспособлением для уничтожения водной фауны.





"Телевизоры" могут убивать не только рыбу, но и птиц. В зависимости от размера ячейки сети запутываться там могут чомги и нырковые утки: красноголовый нырок, хохлатая чернеть, белоглазая чернеть, включенная в национальную Красную книгу. Легко могут попасть в такую "ловушку" и птенцы этих видов: "телевизоры" обычно ставят как раз в местах, где держатся и кормятся утиные выводки. Немного режу могут попадать кряквы и чирки, которые при добыче пищи не ныряют под воду.





Теперь статья 13 Правил любительского рыболовства разрешает в рыболовных угодьях использовать на рыболова два "телевизора" размером не более 1 х 1,5 метра и шагом ячейки не более 30 мм.





Что думают о "телевизорах" ученые?





"Сетные экраны ("телевизоры") относятся к орудиям промышленного рыболовства, - отметил Андрей Лещенко, заведующий лабораторией ихтиологии НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам. - Разрешение на их использование - легализация браконьерства: например, рыболов сможет приехать на рыбалку с двумя детьми и совершенно законно ставить шесть "телевизоров" - считай, 9-метровую сеть, причем рыбу она будет ловить даже эффективнее, чем обычная сеть, потому что "телевизорами" локально перекрывают пути движения рыбы. Помимо этого, в них будет попадать молодь ценных видов рыб (судака, щуки, язя, голавля и др.) меньше промысловой меры, которые, даже будучи выпущены, все равно погибнут из-за ран полученных при объячеивании. Поэтому мы категорически против разрешения использования "телевизоров" для любительского рыболовства.





С этим согласен и зоолог Михаил Максименков, старший научный сотрудник НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам: "Я считаю это экологически вредным решением, нечестным по отношению к тем рыбакам, которые ловят рыбу легальными снастями, думают, как восстановить рыбные запасы, чтобы пользоваться ими рационально. Сколько мы боролись, чтобы создать условия для нереста, восстанавливали нерестилища! В Вилейском районе мы с соседями и друзьями восстановили проток на старицу шириной 4-5 м. Сколько мы боролись с местными браконьерами, чтобы они не ставили там орудия лова: перед нерестом там ловится рыба, несущая десятки тысяч икринок! Отловил таких десяток - и нереститься некому. Лет пять как отбили охоту браконьеров, они поняли, что все местные рыбаки следят и сообщают в госинспекцию. А теперь все усилия и труд людей, которые боролись за цивилизованный подход к рыболовству, перечеркнуты: на законных основаниях они втроем-вчетвером придут и перегородят старицу - уже ничего не скажешь. Призывать браконьера к совести - последнее дело, совести у него нет, это у него уже гражданская позиция".





АПБ призывает рыбаков ответственно относиться к рыбной ловле и воздержаться от использования "телевизоров" и других самоловных средств. Это позволит сохранить фауну наших рек и озер.