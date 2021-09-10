Утром 9 сентября на улице Одинцова задержали 19-летнюю Викторию Левину. Милиционерам не понравился цвет волос девушки, поэтому ее задержали и отвезли во Фрунзенский РУВД. На Викторию составили протокол по арт. 24.23 КоАП, где указали, что она "провела пикетирование, имея на голове окраску волос бело-красно-белого цвета".





Суд над девушкой состоялся в тот же день в суде Фрунзенского района. Виктория рассказала, что волосы покрасила почти полгода назад ради шутки. Сразу они были белые, а сзади несколько прядей красного цвета. Но у девушки отросли черные корни волос, поэтому они теперь имеют окраску " черно-бело-красную".





Судья Наталья Бугук попросила по скайпу Левину повернуться и показать, как выглядит цвет волос. Судья отметила, что у нее "очень интересная и оригинальная прическа", признав Викторию виновной в пикетировании.



