+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

До чего дожил режим: милиция задержала девушку за... цвет волос. И суд ее оштрафовал!

Очередная абсурдная история произошла в Минске

Утром 9 сентября на улице Одинцова задержали 19-летнюю Викторию Левину. Милиционерам не понравился цвет волос девушки, поэтому ее задержали и отвезли во Фрунзенский РУВД. На Викторию составили протокол по арт. 24.23 КоАП, где указали, что она "провела пикетирование, имея на голове окраску волос бело-красно-белого цвета".

Суд над девушкой состоялся в тот же день в суде Фрунзенского района. Виктория рассказала, что волосы покрасила почти полгода назад ради шутки. Сразу они были белые, а сзади несколько прядей красного цвета. Но у девушки отросли черные корни волос, поэтому они теперь имеют окраску " черно-бело-красную".

Судья Наталья Бугук попросила по скайпу Левину повернуться и показать, как выглядит цвет волос. Судья отметила, что у нее "очень интересная и оригинальная прическа", признав Викторию виновной в пикетировании. 

Результат - штраф в размере 2320 рублей (80 базовых), сообщает Весна
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]