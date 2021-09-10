то связано с празднованием Дня города, а также проведением Минского полумарафона. Общественный транспорт пойдет в объезд, начиная уже с 5 утра.





Суббота 11 сентября

В субботу 11 сентября с 6:00 будет перекрыт проспект Машерова на участке от улицы Даумана до проспекта Победителей. ГАИ сообщает, что движение будет закрыто для всех видов транспорта временно — но до какого времени, не уточняет.





Воскресенье 12 сентября

В воскресенье 12 сентября будут перекрыты проспекты и улицы с 1:00 ночи минимум до 15:00. Общественный транспорт будет ходить измененными маршрутами с 5:00 до 16:30.





Какие улицы и проспекты перекроют:

Проспекты:

Пр. Победителей: от Немиги до ул. Нарочанской





Пр. Независимости: от Бобруйской до площади Победы, включая разворот вокруг обелиска





Пр. Машерова: от Сторожевской до Заславской





Улицы:

Володарского: от пр. Независимости до Карла Маркса





Карла Маркса: от Володарского до Энгельса





Коммунистическая: от Куйбышева до пр. Независимости





Ленина: от пр. Победителей до пр. Независимости





Нарочанская: от пр. Победителей до местного проезда вдоль него





Радужная: от местного проезда вдоль пр. Победителей до него





Сторожевская





Энгельса: от Карла Маркса до пр. Независимости





Янки Купалы: от пр. Независимости до Максима Богдановича





В разное время будут перекрываться разные участки улиц и проспектов.





Как пойдет общественный транспорт

Транспортники подготовили большой список изменения маршрутов автобусов, троллейбусов и маршрутных такси.





Объезды будут также вводиться поэтапно на разных участках улиц и проспектов: с 5:00 до 7:00, с 7:00 до 13:00, с 13:00 до 16:00, с 13:00 до 16:30, а также с 7:00 до 16:00.





Полный список изменений, а также карты перекрытых участков и карты объездов, приведены на специальной странице госпредприятия «Столичный транспорт и связь».