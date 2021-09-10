+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

В выходных в Минске перекроют три главных проспекта и еще 9 улиц: как пойдет транспорт

На выходных в Минске полностью перекроют центр города, включая главные проспекты: Независимости, Машерова, Победителей. И еще 9 улиц.

то связано с празднованием Дня города, а также проведением Минского полумарафона. Общественный транспорт пойдет в объезд, начиная уже с 5 утра.

Суббота 11 сентября
В субботу 11 сентября с 6:00 будет перекрыт проспект Машерова на участке от улицы Даумана до проспекта Победителей. ГАИ сообщает, что движение будет закрыто для всех видов транспорта временно — но до какого времени, не уточняет.

Воскресенье 12 сентября
В воскресенье 12 сентября будут перекрыты проспекты и улицы с 1:00 ночи минимум до 15:00. Общественный транспорт будет ходить измененными маршрутами с 5:00 до 16:30.

Какие улицы и проспекты перекроют:
Проспекты:
Пр. Победителей: от Немиги до ул. Нарочанской

Пр. Независимости: от Бобруйской до площади Победы, включая разворот вокруг обелиска

Пр. Машерова: от Сторожевской до Заславской

Улицы:
Володарского: от пр. Независимости до Карла Маркса

Карла Маркса: от Володарского до Энгельса

Коммунистическая: от Куйбышева до пр. Независимости

Ленина: от пр. Победителей до пр. Независимости

Нарочанская: от пр. Победителей до местного проезда вдоль него

Радужная: от местного проезда вдоль пр. Победителей до него

Сторожевская

Энгельса: от Карла Маркса до пр. Независимости

Янки Купалы: от пр. Независимости до Максима Богдановича

В разное время будут перекрываться разные участки улиц и проспектов.

Как пойдет общественный транспорт

Транспортники подготовили большой список изменения маршрутов автобусов, троллейбусов и маршрутных такси.

Объезды будут также вводиться поэтапно на разных участках улиц и проспектов: с 5:00 до 7:00, с 7:00 до 13:00, с 13:00 до 16:00, с 13:00 до 16:30, а также с 7:00 до 16:00.

Полный список изменений, а также карты перекрытых участков и карты объездов, приведены на специальной странице госпредприятия «Столичный транспорт и связь».
Источник: the-village.me
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]