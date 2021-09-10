В выходных в Минске перекроют три главных проспекта и еще 9 улиц: как пойдет транспорт
На выходных в Минске полностью перекроют центр города, включая главные проспекты: Независимости, Машерова, Победителей. И еще 9 улиц.
то связано с празднованием Дня города, а также проведением Минского полумарафона. Общественный транспорт пойдет в объезд, начиная уже с 5 утра.
Суббота 11 сентября
В субботу 11 сентября с 6:00 будет перекрыт проспект Машерова на участке от улицы Даумана до проспекта Победителей. ГАИ сообщает, что движение будет закрыто для всех видов транспорта временно — но до какого времени, не уточняет.
Воскресенье 12 сентября
В воскресенье 12 сентября будут перекрыты проспекты и улицы с 1:00 ночи минимум до 15:00. Общественный транспорт будет ходить измененными маршрутами с 5:00 до 16:30.
Какие улицы и проспекты перекроют:
Проспекты:
Пр. Победителей: от Немиги до ул. Нарочанской
Пр. Независимости: от Бобруйской до площади Победы, включая разворот вокруг обелиска
Пр. Машерова: от Сторожевской до Заславской
Улицы:
Володарского: от пр. Независимости до Карла Маркса
Карла Маркса: от Володарского до Энгельса
Коммунистическая: от Куйбышева до пр. Независимости
Ленина: от пр. Победителей до пр. Независимости
Нарочанская: от пр. Победителей до местного проезда вдоль него
Радужная: от местного проезда вдоль пр. Победителей до него
Сторожевская
Энгельса: от Карла Маркса до пр. Независимости
Янки Купалы: от пр. Независимости до Максима Богдановича
В разное время будут перекрываться разные участки улиц и проспектов.
Как пойдет общественный транспорт
Транспортники подготовили большой список изменения маршрутов автобусов, троллейбусов и маршрутных такси.
Объезды будут также вводиться поэтапно на разных участках улиц и проспектов: с 5:00 до 7:00, с 7:00 до 13:00, с 13:00 до 16:00, с 13:00 до 16:30, а также с 7:00 до 16:00.
Полный список изменений, а также карты перекрытых участков и карты объездов, приведены на специальной странице госпредприятия «Столичный транспорт и связь».
Источник: the-village.me
14:20 10/09/2021
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