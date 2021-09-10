Авиасообщение между двумя странами будет восстановлено в полном объеме, пишут « РИА Новости ».

Накануне об отмене данных ограничений заявил президент России Владимир Путин во время переговоров с Александром Лукашенко.





Путин отметил, что до пандемии между Беларусью и Россией совершалось до более 200 авиаперелетов в неделю, во времена коронавируса их число снизилось до 36. Он предположил, что восстановление авиасообщения на былой уровень должно произойти быстро, в том числе и благодаря согласованию союзных программ.