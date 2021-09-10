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С 21 сентября Россия снимает все ограничения на авиасообщение с Беларусью

Россия снимет ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса, на авиасообщение с Беларусью.

Авиасообщение между двумя странами будет восстановлено в полном объеме, пишут «РИА Новости».
 
Накануне об отмене данных ограничений заявил президент России Владимир Путин во время переговоров с Александром Лукашенко.

Путин отметил, что до пандемии между Беларусью и Россией совершалось до более 200 авиаперелетов в неделю, во времена коронавируса их число снизилось до 36. Он предположил, что восстановление авиасообщения на былой уровень должно произойти быстро, в том числе и благодаря согласованию союзных программ.
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