С 21 сентября Россия снимает все ограничения на авиасообщение с Беларусью
Россия снимет ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса, на авиасообщение с Беларусью.
Авиасообщение между двумя странами будет восстановлено в полном объеме, пишут «РИА Новости».
Накануне об отмене данных ограничений заявил президент России Владимир Путин во время переговоров с Александром Лукашенко.
Путин отметил, что до пандемии между Беларусью и Россией совершалось до более 200 авиаперелетов в неделю, во времена коронавируса их число снизилось до 36. Он предположил, что восстановление авиасообщения на былой уровень должно произойти быстро, в том числе и благодаря согласованию союзных программ.
13:10 10/09/2021
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