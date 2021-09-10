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Бабье лето продолжается: синоптики рассказали о погоде 11 сентября

Тепло сохранится и в следующие два дня

До +26°С обещают синоптики в Беларуси 11 сентября, сообщили в Белгидромете.

Бабье лето, которое началось в республике в среду, 8 сентября, продолжится и в выходные. Так, в субботу будет небольшая облачность, дождей не ожидается.

Ночью и утром в некоторых районах может сгуститься слабый туман. Ветер будет юго-западный, западный 2 - 7 м/с.

Столбики термометров ночью поднимутся до +7...+13°С, местами -всего до +4…+6°С. Днем потеплеет до +21…+26°С.

Тепло сохранится и в следующие два дня. Так, в воскресенье, 12 сентября, синоптики прогнозируют до +27°С, а в понедельник, 13-го, будет чуть прохладнее - до +23... +25°С.
Источник: kp.by
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