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Пошли по кругу? Обыски у пенсионерок, которых когда-то судили за акцию в электричке

9 сентября прошел обыск у нескольких пенсионерок, которых судили ранее за акцию в электричке.

После обыска задержали 60-летнюю Ирину Новик. Как отметила дочь женщины, в постановлении на обыск было написано "много статей". Сегодня над ней должен состояться суд в Центральном суде. 1 марта женщину осудили по ч. 1 ст. 24.23 КоАП на 30 базовых величин.

Правозащитникам известно об обыске у еще одной пенсионерки, которую также судили за акцию в электричке, - 61-летней Натальи Агейчик. Ее ранее осудили на 25 базовых. После обыска пенсионерку задержали, сегодня над ней также должен состояться суд.
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