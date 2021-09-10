Пошли по кругу? Обыски у пенсионерок, которых когда-то судили за акцию в электричке
9 сентября прошел обыск у нескольких пенсионерок, которых судили ранее за акцию в электричке.
После обыска задержали 60-летнюю Ирину Новик. Как отметила дочь женщины, в постановлении на обыск было написано "много статей". Сегодня над ней должен состояться суд в Центральном суде. 1 марта женщину осудили по ч. 1 ст. 24.23 КоАП на 30 базовых величин.
Правозащитникам известно об обыске у еще одной пенсионерки, которую также судили за акцию в электричке, - 61-летней Натальи Агейчик. Ее ранее осудили на 25 базовых. После обыска пенсионерку задержали, сегодня над ней также должен состояться суд.
12:31 10/09/2021
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