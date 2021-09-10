Погранслужба Литвы: ни один не прошел

В четверг никто нелегально через границу с Литвой не перешел. За минувшие сутки 50 мигрантов были остановлены на границе с Беларусью в Игналинском, Шальчининкском, Варенском и Лаздийском районах.





В последнем зафиксировали больше половины всех нелегалов. На протяжении всех дней на этой неделе большая часть остановленных мигрантов была остановлена именно в Лаздийском районе.





Патрулирование на границе по-прежнему проходит в усиленном режиме.







