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Погранслужба Литвы: ни один не прошел

СОГГ Литвы сообщает, что за минувшие сутки пограничники не впустили в страну около 50 мигрантов. В среду не впустили около 40, во вторник - около 20, в понедельник - около 30 человек.

В четверг никто нелегально через границу с Литвой не перешел. За минувшие сутки 50 мигрантов были остановлены на границе с Беларусью в Игналинском, Шальчининкском, Варенском и Лаздийском районах. 

В последнем зафиксировали больше половины всех нелегалов. На протяжении всех дней на этой неделе большая часть остановленных мигрантов была остановлена именно в Лаздийском районе. 

Патрулирование на границе по-прежнему проходит в усиленном режиме.
Источник: delfi.lt
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