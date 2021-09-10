Погранслужба Литвы: ни один не прошел
СОГГ Литвы сообщает, что за минувшие сутки пограничники не впустили в страну около 50 мигрантов. В среду не впустили около 40, во вторник - около 20, в понедельник - около 30 человек.
В четверг никто нелегально через границу с Литвой не перешел. За минувшие сутки 50 мигрантов были остановлены на границе с Беларусью в Игналинском, Шальчининкском, Варенском и Лаздийском районах.
В последнем зафиксировали больше половины всех нелегалов. На протяжении всех дней на этой неделе большая часть остановленных мигрантов была остановлена именно в Лаздийском районе.
Патрулирование на границе по-прежнему проходит в усиленном режиме.
Источник: delfi.lt
11:59 10/09/2021
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