Об этом сообщил Свабодзе брат Натальи Геннадий Касьян. Письмо датировано 3 сентября.





Наталья Херше, осужденная на два с половиной года за сорванную с силовика балаклаву, почти два месяца провела в штрафном изоляторе в колонии. Так ее наказали за отказ шить форму силовикам и другие поступки. Из ШИЗО ее перевели в ПКТ (помещение камерного типа), где она сидит одна.





По словам Геннадия, Наталью уже трижды уговаривали написать на имя Лукашенко прошение о помиловании. Геннадий считает, что этот вопрос также поднимала и председатель Совета республики Наталья Кочанова, которая в начале августа посещала женскую колонию в Гомеле, где отбывает наказание Наталья Херше и другие политзаключенные.





"Наталья всем отказала, так как считает себя невиновной" - сказал брат Натальи.





По словам Геннадия, переписка с Натальей приостановилась еще с того времени, когда она была в ШИЗО. Сейчас она находится в ПКТ, как следует из письма Натальи.





Наталья пишет, что по-прежнему остаются проблемы с перепиской. За последние две недели она получила только одно письмо.





"Отчасти у меня все хорошо, стресса нет. Читаю, восхищаюсь Солженицыным, прочитала его "Архипелаг ГУЛАГ". Это что-то! Это то произведение, которое обязано войти в школьную программу. А еще читаю стихи и некоторые заучиваю. А еще пишу жалобы на то, с чем я не согласна" - пишет Наталья.





По словам Натальи, ее не тяготит изоляция от сокамерниц, она старается проводить время "с пользой для ума и тела".





"Задумаешься иногда... Прошел уже год, так быстро, но как ярко! Столько событий и эмоций! Вот и согласишься, что главное не“ "сколько", а "как"... А иногда кажется, что все это не со мной произошло.





Как будет выглядеть моя жизнь после заключения, для меня кажется теперь таким загадочным... Что, если мое заключение продлится еще не один год? - пишет Наталья. - Вера! Это то, что меня спасало всегда"





Наталья пишет, что ждет встречи с послом Швейцарии Кледом Альтерматом.





"Господин Альтермат мне уже как родственник, а последний раз мы даже обменялись воздушными поцелуями, ну кто такое мог бы представить больше года назад", — пишет Наталья.





Посол Швейцарии Клед Альтермат после прошлого посещения Натальи Херше в Гомельской колонии написал в Twitter, что «ситуация с Херши остается непростой» и что для нее «очень важна поддержка извне».





В письме к брату Наталья пишет, что качество пищи значительно улучшилось, появились картофель, свекла и капуста. По словам Натальи, у нее со здоровьем все хорошо.





"Единственное, за что переживаю, — это волосы, они стали тоньше и начали выпадать, думаю, что дело в снижении железа. Анализы, которые мне здесь делали, показали гемоглобин 160 и 14 мг железа, но я в это не верю", — пишет Наталья.





В письме брату Наталья пишет, что с удовольствием получила бы посылку с фруктами, но по правилам содержания в ПКТ она не имеет на это права. Последний раз ей сделали уступку, когда она вышла из голодовки. В ПКТ Наталья имеет право потратить 29 рублей в месяц.





"Закупка у нас 7 сентября, и я закажу себе яблок, огурцов и немного печенья (ем по одному на ужин), — пишет Наталья. - Передавай всем, что я чувствую себя прекрасно и духовно, и телесно. Всем благодарна за участие в моей судьбе и поддержку".





Наталью Херше 7 декабря наказали двумя с половиной годами заключения за сопротивление сотруднику милиции (ч. 2 ст.). 363 Уголовного кодекса). 19 сентября во время Женского марша возле Комаровского рынка 51-летняя Херше сорвала балаклаву с 22-летнего омоновца. Согласно приговору, она должна выплатить пострадавшему тысячу рублей.





Своей вины Херше не признала. Она отбывает наказание в женской колонии № 4 Гомеля.





В апреле стало известно, что политзаключенная Наталья Херше обратилась к предприятиям, чтобы они заказывали шить гражданскую одежду в Гомельской колонии № 4, где она отбывает наказание. Наталья заявила, что отказывается шить форму для силовиков на производстве в колонии.