







Джинчвелашвили родился в Кутаиси, семь раз был судим за различные преступления – грабеж, кражи, сбыт наркотиков и оружия. С 1990-х годов контролировал преступный мир Вологодской области, обосновавшись в Череповце.





Шошия был коронован в Грузии в 1982 году. На тот момент ему было всего 24 года. Стоит ожидать, что после смерти Шошии в области начнется передел сфер влияния в криминальной сфере.