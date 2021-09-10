В СИЗО Вологды умер арестованный за руководство преступным миром вор в «законе» Шошия
Сегодня, 10 сентября, в СИЗО Вологды умер вор «в законе» Нодар Джинчвелашвили (Шошия), который был арестован в 2019 году по обвинению в занятии руководящего положения в преступной иерархии, сообщает агентство «Прайм Крайм». На момент кончины ему было 63 года.
Джинчвелашвили родился в Кутаиси, семь раз был судим за различные преступления – грабеж, кражи, сбыт наркотиков и оружия. С 1990-х годов контролировал преступный мир Вологодской области, обосновавшись в Череповце.
Шошия был коронован в Грузии в 1982 году. На тот момент ему было всего 24 года. Стоит ожидать, что после смерти Шошии в области начнется передел сфер влияния в криминальной сфере.
11:00 10/09/2021
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