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Трагедия: В Слуцке из окна выпала 6-летняя девочка, ее брат прыгнул следом за ней

О происшествии сообщает kurjer.info.


По информации соседей, жителей 11-го городка, девочка выпала со второго этажа. Ее старший брат прыгнул следом за ней, чтобы как можно быстрее оказать помощь.

Девочка получила травмы — ее увезла «скорая». Насколько тяжелые, не известно.

«Внизу были бельевые веревки, они смягчили падение», — пояснила одна из собеседниц.

На месте происшествия работают милиция и Следственный комитет.
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