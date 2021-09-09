



По информации соседей, жителей 11-го городка, девочка выпала со второго этажа. Ее старший брат прыгнул следом за ней, чтобы как можно быстрее оказать помощь.





Девочка получила травмы — ее увезла «скорая». Насколько тяжелые, не известно.





«Внизу были бельевые веревки, они смягчили падение», — пояснила одна из собеседниц.





На месте происшествия работают милиция и Следственный комитет.