Свежие данные о ситуации с коронавирусом в стране и мире — в материале корреспондента агентства «Минск-Новости».





В Беларуси

По данным на 9 сентября, в Беларуси с начала пандемии насчитывается 497 420 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, за последние сутки число новых пациентов с COVID-19 составило 1 842.





Выздоровел после перенесенного недуга 488 341 человек, за последние сутки были выписаны 1 607 пациентов. С начала распространения инфекции в Беларуси насчитывается 3 882 летальных случая у граждан с выявленным коронавирусом.





В отечественных лабораториях проведено 7 965 237 тестов, в том числе за последние сутки экспертами выполнено 21 588 тестов.





В стране продолжается массовая вакцинация от COVID-19. По состоянию на 9 сентября свыше 1 732 000 человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, а полностью привились от коронавирусной инфекции более 1 445 000.





Сделать прививку от коронавируса в столице можно как в учреждениях здравоохранения, так и в крупных магазинах, ТЦ и на станциях метро. Прием в пунктах вакцинации осуществляется по графику работы объектов, в которых они находятся. Желающим сделать прививку необходимо иметь при себе паспорт. Посмотреть интерактивную карту с пунктами вакцинации можно здесь.





В Беларуси, в том числе в столице, начался рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом рассказал главный внештатный инфекционист комитета по здравоохранению Мингорисполкома, заместитель главного врача по медицинской части Городской клинической инфекционной больницы Святослав Вельгин.





— Заболеваемость увеличилась, потому что лето прошло — горожане вышли из отпусков, студенты вернулись в вузы, школьники пошли на учебу… Люди стали больше контактировать друг с другом, соответственно, и риск заболеть возрос, — отметил С. Вельгин. — Сейчас очень важно соблюдать меры профилактики COVID-19 — носить маски, придерживаться дистанции в 1,5–2 м, пользоваться антисептиками, избегать по возможности мест массового скопления людей, особенно в закрытых помещениях.





По мнению специалиста, говорить о наступлении четвертой волны в Беларуси преждевременно.





— Да, есть подъем заболеваемости, но это не четвертая волна. Более того, если будем соблюдать все меры профилактики и привьем как можно больше людей — создадим иммунную прослойку, то, возможно, удастся сгладить ситуацию. Может, и не будет у нас четвертой волны, — отметил С. Вельгин.





В мире

По данным Университета Джонса Хопкинса (США), в мире с начала пандемии число зарегистрированных случаев COVID-19 достигло 223,18 млн. Число летальных случаев превысило 4,6 млн.





По количеству случаев за все время распространения коронавируса по-прежнему лидируют США (более 40,6 млн), Индия (33,17 млн) и Бразилия (20,95 млн). В пятерку лидеров по числу инфицированных входят также Великобритания (более 7,16 млн) и Россия (6,98 млн). В десятку стран с наиболее неблагоприятной эпидемической обстановкой входят Франция (6,96 млн инфицированных), Турция (свыше 6,59 млн), Иран (более 5,23 млн), Аргентина (5,21 млн) и Колумбия (свыше 4,92 млн).







