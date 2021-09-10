Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на решение Совета ЕС.





"После пересмотра в соответствии с рекомендацией по постепенной отмене временных ограничений на несущественные поездки в ЕС, Совет обновил перечень стран, специальных административных регионов и других образований и территориальных органов, для которых следует отменить ограничения на поездки. В частности, в список был добавлен Уругвай, а Албания Армения, Азербайджан, Бруней-Даруссалам, Япония и Сербия были удалены из списка ", - говорится в сообщении Совета ЕС.





Как отмечается, это решение не вредит возможности государств-членов отменить временное ограничение на несущественные поездки в ЕС для полностью вакцинированных путешественников.





Сейчас в перечне третьих стран, откуда ЕС рекомендует позволить несущественные поездки, остается 13 стран, в том числе Украина.





Напомним, 14 июля в ЕС утвердили решение включить Украину в перечень третьих стран, из которых разрешен въезд.





С тех пор подавляющее большинство стран ЕС отменили строгие запреты на въезд для украинских туристов. Однако некоторые страны оставили ограничения в виде требования вакцинации или отрицательных тестов на коронавирус.





Критерии для определения третьих стран, в отношении которых следует отменить текущее ограничение на поездки, были обновлены 20 мая. Они охватывают эпидемиологическую ситуацию и общий ответ на COVID-19, а также надежность имеющейся информации и источников данных.





Взаимность также должна учитываться в каждом конкретном случае.





По формуле, применяемой ЕС, необходимо иметь менее 100 случаев новых заболеваний за 14 дней на 100 000 населения.



