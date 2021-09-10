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Этот день в истории: Впервые наказали выпившего водителя

10 сентября 1897 года 25-летний водитель лондонского такси по Джордж Смит стал первым человеком, арестованным за вождение в нетрезвом виде после того, как его такси врезалось в здание. Позже Смит признался и был оштрафован на 25 шиллингов.


В США первые законы, запрещающие управлять автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, вступили в силу в Нью-Йорке в 1910 году. В 1936 году профессор биохимии и токсикологии, доктор Ролла Харгер запатентовал "Дранкометр" - устройство, в которое люди будут дышать, чтобы определить, находятся ли они в состоянии алкогольного опьянения. В 1953 году бывший капитан полиции и профессор университета Роберт Боркенштейн изобрел алкотестер - более простой в использовании и более точный прибор. Это было первое практическое устройство, доступное для полицейских, чтобы установить, не слишком ли много кто-то выпил. Человек дул в алкотестер, и тот измерял долю паров алкоголя в выдыхаемом воздухе, которая отражала уровень алкоголя в крови.

Несмотря на изобретение алкотестера и других разработок, осведомленность общественности об опасности вождения в нетрезвом виде возросла только в конце 1970-х и начале 1980-х, а законодатели и полицейские стали более жестко относиться к правонарушителям.
Gazeta.ua
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