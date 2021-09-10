Протоколы регламентируют лечение и взрослых и детей. Вступает в силу постановление после официального публикования. Отмечается, что пациенты с огнестрельными ранениями груди госпитализируются в отделение хирургического профиля (при наличии показаний – в отделение анестезиологии и реанимации) ближайшей организации здравоохранения.





Напомним, что частыми огнестрельные ранения в Беларуси стали в августе 2020 года. Тогда во время протестов силовики применяли резиновые пули. В результате из-за ранения резиновой пулей в грудь погиб минчанин Александр Тарайковский, а брестчанин Геннадий Шутов умер после того, как ему выстрелили в область головы обычной пулей. Десятки людей пострадали, пишет smartpress.by.



