Алгоритм лечения огнестрельных ранений утвердили в Беларуси
Клинические протоколы о диагностике и лечении пациентов с огнестрельными ранениями груди и живота утверждены в Беларуси постановлением Минздрава от 9 августа 2021 г. № 94, документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале.
Протоколы регламентируют лечение и взрослых и детей. Вступает в силу постановление после официального публикования. Отмечается, что пациенты с огнестрельными ранениями груди госпитализируются в отделение хирургического профиля (при наличии показаний – в отделение анестезиологии и реанимации) ближайшей организации здравоохранения.
Напомним, что частыми огнестрельные ранения в Беларуси стали в августе 2020 года. Тогда во время протестов силовики применяли резиновые пули. В результате из-за ранения резиновой пулей в грудь погиб минчанин Александр Тарайковский, а брестчанин Геннадий Шутов умер после того, как ему выстрелили в область головы обычной пулей. Десятки людей пострадали, пишет smartpress.by.
08:47 10/09/2021
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