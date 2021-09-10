В Минске возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Ситуация касается продажи недвижимости, среди потерпевших уже 25 человек, а общая сумма ущерба составила более 400 тыс. долларов. Об этом рассказала в эфире радиостанции «Радио-Минск» официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.





Она сообщила, что с 2011 по 2020 год 45-летний минчанин обманул путем мошенничества как минимум 25 человек – он завладевал их недвижимостью и деньгами под различными предлогами.





— Иногда подыскивал собственников столичных квартир или частных домов, ведущих асоциальный образ жизни, инвалидов, бывших воспитанников интернатов или пожилых. Убеждал их продать жилье в столице взамен на другое — меньшее по стоимости, но за пределами Минска. При этом разница в деньгах должна была остаться у владельцев недвижимости. После соблюдения всех юридических формальностей граждане оставались как без вырученных за продажу денег, так и без обещанного взамен хорошего жилья, — рассказала Гончарова.





Следственный комитет по данному делу зафиксировал как минимум 20 эпизодов мошенничества и долги, которые обвиняемый не собирался отдавать.





Все деньги от продажи недвижимости мужчина оставлял преимущественно себе, лишь иногда предоставляя взамен столичных метров ветхое жилье без удобств или притоны в Минске, пишет kp.by





Сейчас мужчина под стражей, а его действия квалифицированы по ч. 4 ст. 209 УК («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).



