Гродненский блогер Ермашук получил 25 суток ареста, а потом еще 15

Гродненский блогер Vadimati (Вадим Ермашук) получил еще 15 суток ареста. Новый протокол был составлен якобы за его звонок в службу 115 13 августа и нецензурные слова в адрес ЖКХ и горимполкома, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».