+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Гродненский блогер Ермашук получил 25 суток ареста, а потом еще 15

Гродненский блогер Vadimati (Вадим Ермашук) получил еще 15 суток ареста. Новый протокол был составлен якобы за его звонок в службу 115 13 августа и нецензурные слова в адрес ЖКХ и горимполкома, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».


Суд начался 8 сентября и проходил по видеосвязи. Два дня подряд в суде объявлялись перерыва из-за плохого самочувствия Ермашука.

Ермашука задержали в Шчучине 16 августа и присудили 25 суток административного ареста по протоколу о нарушении порядка проведения массовых мероприятий, пишет reform.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]