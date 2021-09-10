Гродненский блогер Ермашук получил 25 суток ареста, а потом еще 15
Гродненский блогер Vadimati (Вадим Ермашук) получил еще 15 суток ареста. Новый протокол был составлен якобы за его звонок в службу 115 13 августа и нецензурные слова в адрес ЖКХ и горимполкома, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».
Суд начался 8 сентября и проходил по видеосвязи. Два дня подряд в суде объявлялись перерыва из-за плохого самочувствия Ермашука.
Ермашука задержали в Шчучине 16 августа и присудили 25 суток административного ареста по протоколу о нарушении порядка проведения массовых мероприятий, пишет reform.by
08:04 10/09/2021
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