



На снимках виден и заметно похудевший северокорейский лидер Ким Чен Ын в толпе детей. Наблюдатели замечают, что в последние месяцы Ким сбросил вес; причины этого неизвестны и официально никак не объяснялись.

Маловероятно, что это вызвано нехваткой продовольствия в стране, хотя с начала пандемии Covid-19 в Северной Корее дефицит продуктов действительно усугубился, из-за чего многие северокорейцы недоедают.





В ночном параде в четверг, судя по фотографиям в государственных СМИ, приняли участие пожарные машины, тракторы, также был устроен салют.

Появление на параде колонны людей в спецодежде может быть признаком того, что в стране созданы специальные силы для предотвращения распространения Covid-19.

гия слишком дорога, и ее масштабное внедрение растянется на десятилетия.