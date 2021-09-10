Фотофакт: Кроме пожарных машин, тракторов на параде в КНДР появилось колонна людей в защитных костюмах и противогазах
Северная Корея провела военный парад по случаю 73-й годовщины основания коммунистического государства. На нем не показали баллистических ракет, зато прошла колонна людей, облаченных в оранжевые защитные комбинезоны и противогазы
На снимках виден и заметно похудевший северокорейский лидер Ким Чен Ын в толпе детей. Наблюдатели замечают, что в последние месяцы Ким сбросил вес; причины этого неизвестны и официально никак не объяснялись.
Маловероятно, что это вызвано нехваткой продовольствия в стране, хотя с начала пандемии Covid-19 в Северной Корее дефицит продуктов действительно усугубился, из-за чего многие северокорейцы недоедают.
В ночном параде в четверг, судя по фотографиям в государственных СМИ, приняли участие пожарные машины, тракторы, также был устроен салют.
Появление на параде колонны людей в спецодежде может быть признаком того, что в стране созданы специальные силы для предотвращения распространения Covid-19.
гия слишком дорога, и ее масштабное внедрение растянется на десятилетия.
07:55 10/09/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение