"Александр Григорьевич пока не знает о решении, которое только что состоялось на правительственной комиссии: принято решение снять все ковидные ограничения, касающиеся авиационного транспорта", - сказал Путин. Цитируе т interfax.by





"Вы мне об этом не говорили", - с удивлением сказал белорусский президент, после чего поблагодарил российского коллегу.





"До того, как эти ковидные ограничения были введены, у нас в неделю было свыше 200 рейсов, сейчас - 36. Я не думаю, что доковидный уровень восстановится за два дня, это зависит от рынка, но, полагаю, этот процесс пойдет быстро", - отметил Путин.



