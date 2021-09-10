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Путин: правкомиссия решила снять все ковидные ограничения авиасообщения с Беларусью

Россия и Беларусь снимут все ковидные ограничения на авиасообщение в рамках Союзного государства, сообщил президент РФ Владимир Путин журналистам по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

"Александр Григорьевич пока не знает о решении, которое только что состоялось на правительственной комиссии: принято решение снять все ковидные ограничения, касающиеся авиационного транспорта", - сказал Путин. Цитирует interfax.by

"Вы мне об этом не говорили", - с удивлением сказал белорусский президент, после чего поблагодарил российского коллегу.

"До того, как эти ковидные ограничения были введены, у нас в неделю было свыше 200 рейсов, сейчас - 36. Я не думаю, что доковидный уровень восстановится за два дня, это зависит от рынка, но, полагаю, этот процесс пойдет быстро", - отметил Путин.
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