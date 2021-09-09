Из-за аварии на скважине Фаниполь остался без воды
Фаниполь с населением 16 тысяч жителей остался без воды из-за аварии на скважине станции второго подъема воды.
8 сентября «Молодечноводоканал» предупреждал о возможном пониженном давлении воды в системе, а 9 сентября вода пропала вообще, сообщает fanipol.by.
Местные власти организовали подвоз воды. Вечером 9 сентября зампредседателя по строительству и ЖКХ Дзержинского райисполкома Денис Прокопчик сообщил, пишет Reform.by, что авария устранена, идет наполнение резервуаров Водоснабжение должно быть восстановлено в ближайшие сутки. «Молодечноводоканал» обещает сделать жителям перерасчет за воду.
21:58 09/09/2021
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