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Таиланд полностью откроется для туристов с января 2022 года

С середины января по прибытию в Таиланд иностранным туристам не нужно будет соблюдать карантин.


Такая информация появилась на сайте Bangkok Post.
 
По словам министра туризма и спорта Таиланда Пхипхат Ратчакитпракарн, с 1 ноября в стране планируют запустить внутренний туризм в безопасных провинциях, а международный туризм заработает ориентировочно с середины января. При этом иностранным туристам не нужно будет соблюдать карантин.
 
Он также отметил, пишет Blizko.by, что Бангкок должен был открыться в октябре, но этот этап отложили до ноября, чтобы успеть вакцинировать жителей.
 
Также с 1 сентября Таиланд разрешил туристам, привитым двумя компонентами российской вакцины «Спутник V», въезжать на остров Пхукет без карантина.
 


 
Источник: Елена Моисеева
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