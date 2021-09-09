







Об этом рассказал газете "Рэспублiка" начальник отделения обеспечения правоприменительной деятельности главного управления ГАИ МВД Александр Шевченко, сообщает БЕЛТА.





В частности, людей, которые пользуются вышеуказанными средствами передвижения, де-юре приравняют к пешеходам. После изменения ПДД пользователи индивидуального транспорта на электрической тяге будут обязаны передвигаться исключительно по велодорожке, тротуару или обочине, не создавая препятствий другим участникам дорожного движения.





Кроме этого, после согласования начнут действовать определенные критерии, которым должны будут соответствовать электросамокаты и моноколесо: максимальная скорость не более 25 километров в час, тормозная и рулевая система обязательно должны быть исправны, а на каждом устройстве необходимо оборудовать фонарь для передвижения в темное время суток. Без выполнения этих требований передвижение на электрическом индивидуальном транспорте будет запрещено.





Помимо всего прочего, новые поправки в ПДД будут регулировать запреты на движение. В частности, пользователь моноколеса или электросамоката не вправе управлять средством передвижения в состоянии алкогольного опьянения, а минимальный возрастной порог для использования транспорта - 12 лет. Пересечение проезжей части на таких устройствах должно будет осуществляться со скоростью идущего шагом пешехода, предварительно сбросив скорость.



