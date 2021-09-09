Артем Боярский/ spring96.org





Парень сможет продолжить обучение по специальности, когда выйдет на свободу, пишут правозащитники незарегистрированного ПЦ "Весны".





Как рассказывало Еврорадио, Артем учился на втором курсе химфака БГУ. Он четыре раза был стипендиатом специального фонда президента по поддержке талантливой молодежи и одаренных студентов и учащихся.





Осенью 2020-го его осудили на 15 суток по "народной" статье 24.23 КоАП. Весной 2021-го ему сперва присудили 25 суток по той же статье, а потом возбудили уголовное дело за "создание либо руководство экстремистским формированием".





В ТГ-канале Азаренка появилось видео, в котором Боярский говорил, что занимался администрированием паблика в соцсетях. Позже студент рассказал адвокату, что его били дубинками по спине и ягодицам, чтобы получить это признание.





В июне 2021-го юношу отчислили с химфака БГУ.