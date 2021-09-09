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Видеофакт. В минском метро блогеры для видео обливались молоком: вот что говорят об этом в милиции

В МВД сообщили подробности хулиганского инцидента.

Для видео минчане обливались молоком в метро. Фото: стоп-кадр | видео МВД

В пресс-службе МВД сообщили подробности скандального инцидента в метро Минска. В сети появилось видео, пишет Kp.by, как в минском метро два молодых человека прямо в вагоне во время движения обливаются молоком. «Шутниками» заинтересовались правоохранители.

Милиция также опубликовала данное видео с комментариями. В кадре видно, как в вагоне метро хулиганят два молодых человека. Один парень обливает другого молоком, затем тот с голым торсом проходит в таком виде по вагону во время движения и в итоге виснет ногами на поручне.

Хулиганы сказали, что придумали снять такое видео, чтобы собрать побольше лайков. Фото: стоп-кадр | видео МВД

- В действиях молодых людей нет грубого нарушения общественного порядка. Однако своими действиями молодые люди все-таки нарушили общественный порядок и спокойствие граждан, выразившиеся в явном неуважении к обществу, - прокомментировал Дмитрий Мелешко, замначальника отдела профилактики УОПП МОБ ГУВД Мингорисполкома.
Хулиганов нашли, ими оказались17- и 18-летний минчане. Правонарушение они совершили ради хайпа в интернете. Их привлекли к административной отвесности за совершение мелкого хулиганства. С подростком будет организована отдельная профилактическая работа в ИДН.

В милиции напомнили, что мониторинг социальных сетей совершается регулярно.
Источник: Надежда Бутович
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