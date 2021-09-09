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В Берестовице вор заснул прямо в обворованной им квартире

Днем 6 сентября в в Берестовицкий РОВД обратился местный житель и сообщил о краже компьютера.


Мужчина пояснил, что его друг уехал по личным делам в другой город и попросил его присмотреть за квартирой, при этом передал ему ключи. Днем 6 сентября молодой человек пришел в квартиру товарища и обнаружил, пишет S13.ru, что на диване спит незнакомый человек. При визуальном осмотре квартиры он заметил отсутствие системного блока от персонального компьютера, веб-камеры, оптической мыши, удлинителей и DVD-дисков и обратился в милицию.

В ходе допроса 18- летний задержанный рассказал следователю о том, он вместе со своим другом через открытое окно проникли в квартиру на первом этаже, откуда похитили имущество.

— А через некоторое время он один пришел в квартиру, чтобы забрать свои вещи, которые оставил при совершении преступления, однако ему закружилась голова, он прилег и уснул. Также подозреваемый добавил, что похищенное имущество находится в квартире сообщника, - рассказали в УВД Гродненского облисполкома.

Следователем с привлечением специалиста УГКСЭ по Гродненской области проведен осмотр квартиры потерпевшего, изъяты многочисленные следы по которым назначен ряд экспертных исследований. Допрошены потерпевший и свидетели. Похищенное имущество изъято и передано потерпевшему.

Действия молодых людей квалифицированы по ч. 2 ст. 205 (кража, совершенная группой лиц с проникновением в жилище) Уголовного кодекса Республики Беларусь. В настоящее время с участием подозреваемых проводятся следственные действия.
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