



Мужчина пояснил, что его друг уехал по личным делам в другой город и попросил его присмотреть за квартирой, при этом передал ему ключи. Днем 6 сентября молодой человек пришел в квартиру товарища и обнаружил, пишет S13.ru, что на диване спит незнакомый человек. При визуальном осмотре квартиры он заметил отсутствие системного блока от персонального компьютера, веб-камеры, оптической мыши, удлинителей и DVD-дисков и обратился в милицию.





В ходе допроса 18- летний задержанный рассказал следователю о том, он вместе со своим другом через открытое окно проникли в квартиру на первом этаже, откуда похитили имущество.





— А через некоторое время он один пришел в квартиру, чтобы забрать свои вещи, которые оставил при совершении преступления, однако ему закружилась голова, он прилег и уснул. Также подозреваемый добавил, что похищенное имущество находится в квартире сообщника, - рассказали в УВД Гродненского облисполкома.





Следователем с привлечением специалиста УГКСЭ по Гродненской области проведен осмотр квартиры потерпевшего, изъяты многочисленные следы по которым назначен ряд экспертных исследований. Допрошены потерпевший и свидетели. Похищенное имущество изъято и передано потерпевшему.





Действия молодых людей квалифицированы по ч. 2 ст. 205 (кража, совершенная группой лиц с проникновением в жилище) Уголовного кодекса Республики Беларусь. В настоящее время с участием подозреваемых проводятся следственные действия.