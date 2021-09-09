







В Москве умер поэт, писатель, переводчик, лауреат Государственной премии СССР 1987 года, сопредседатель Союза российских писателей Игорь Шкляревский, который родился в Белыничах Могилевской области, пишет Kp.by. Об этом на своей странице в Facebook написал писатель Владимир Некляев.





- Ушел из жизни один из лучших русских поэтов Игорь Шкляревский, родившийся в Белыничах. Мой друг. Однажды, оказавшись под Северным сиянием на Кольском полуострове, на реке Умбе, мы договорились никогда не умирать. Не терять красоту этого мира – это сияние. Он никогда не нарушал наших договоренностей – и вот впервые нарушил. Его последняя воля – развеять прах над белорусской землей и водой, - написал Некляев.





Шкляревского также называли лучшим переводчиком стихов Рыгора Бородулина на русский язык. А вот как Шкляревский писал о Некляеве - в конце этого текста его эссе





По свидетельству близких, Игорь Шкляревский скончался от последствий коронавируса. Ему было 83 года.





Игорь Шкляревский родился в 1938 году в Могилевской области в Белыничах. Он публиковался как поэт с 1962 года, а в 1979 году выпустил поэтическое переложение «Слова о полку Игореве», высоко оценённое специалистами, в 1982 году – «Слово о Куликовом поле», написанное по «Сказанию о Мамаевом побоище».





В 1987 году за книгу стихов «Слушаю небо и землю» Шкляревский был удостоен Государственной премии СССР, денежную часть которой потратил на высадку лесов в районах Беларуси, пострадавших от Чернобыльской катастрофы.











