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Подробности аферы минчанина раскрыла официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова, пишет Blizko.by со ссылкой на «Минск-Новости». За 2011–2020 от его рук пострадали не менее 25 граждан. Под различными предлогами он завладел их имуществом и деньгами более чем на 400 тысяч долларов.

Некоторых он убеждал продать жилье в столице взамен на другое – меньшее по стоимости, но за пределами Минска. При этом разница в деньгах должна была остаться у владельцев недвижимости.

После сделки пострадавшие оставались и без денег, и без обещанного взамен хорошего жилья. В некоторых случаях он предоставлял гражданам малопригодные для проживания строения без удобств в деревнях или притоны в Минске.





Следствием зафиксировано не менее 20 подобных эпизодов. Кроме этого, в пяти случаях фигурант брал деньги в долг, который не собирался возвращать. Для убедительности он писал расписки или даже заключал договоры займа.

Действия 45-летнего фигуранта квалифицированы по части 4 статьи 209 УК («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). Он заключен под стражу.



















