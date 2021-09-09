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Минчанин на спор крикнул "Жыве Беларусь" в троллейбусе и... пошел по этапу

За выкрик лозунга "Жыве Беларусь" в троллейбусе минчанина наказали 30-суточным арестом


61-летнего Михаила Дубину 8 сентября задержали на остановке общественного транспорта за лозунг" Жыве Беларусь " в троллейбусе. 

"Неравнодушный гражданин" пожаловался в милицию на то, что "неизвестный мужчина выходил и выкрикивал лозунг". Поэтому по выходу из транспорта Михаила сразу задержали милиционеры. 

Во Фрунзенском РУВД на мужчину составили протокол по арт. 24.23 КоАП за несанкционированное пикетирование.

Сегодня дело Дубины рассмотрела судья Мария Ерохина. Михаил утверждает, что в троллейбусе поспорил с двумя мужчинами на шоколадку, что выкрикнет "Жыве Беларусь". В итоге оказалось, что эти мужчины - милиционеры в штатском.

Судья Ерохина признала Михаила виновным и наказала его 30-суточным арестом, сообщает Вясна.
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