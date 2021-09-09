



61-летнего Михаила Дубину 8 сентября задержали на остановке общественного транспорта за лозунг" Жыве Беларусь " в троллейбусе.





"Неравнодушный гражданин" пожаловался в милицию на то, что "неизвестный мужчина выходил и выкрикивал лозунг". Поэтому по выходу из транспорта Михаила сразу задержали милиционеры.





Во Фрунзенском РУВД на мужчину составили протокол по арт. 24.23 КоАП за несанкционированное пикетирование.





Сегодня дело Дубины рассмотрела судья Мария Ерохина. Михаил утверждает, что в троллейбусе поспорил с двумя мужчинами на шоколадку, что выкрикнет "Жыве Беларусь". В итоге оказалось, что эти мужчины - милиционеры в штатском.



