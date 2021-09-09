Госпогранкомитет Беларуси прокомментировал видео польских коллег с нелегалами в служебной машине
Госпогранкомитет Беларуси прокомментировал видео, на котором беларуские пограничники перевозят нелегалов в служебной машине
"С учетом распространения Пограничной охраной Польши видео, сообщаем, что белорусскими пограничниками было обнаружено несколько беженцев, вытесненных польской стороной.
В связи с тем, что некоторые беженцы плохо себя чувствовали, они были доставлены служебным транспортом для оказания медицинской помощи.
На кадрах видно, что белорусская сторона забирает нескольких беженцев, просящих о помощи", - заявили в Госпогранкомитете Беларуси
17:38 09/09/2021
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