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Госпогранкомитет Беларуси прокомментировал видео польских коллег с нелегалами в служебной машине

Госпогранкомитет Беларуси прокомментировал видео, на котором беларуские пограничники перевозят нелегалов в служебной машине

"С учетом распространения Пограничной охраной Польши видео, сообщаем, что белорусскими пограничниками было обнаружено несколько беженцев, вытесненных польской стороной.

В связи с тем, что некоторые беженцы плохо себя чувствовали, они были доставлены служебным транспортом для оказания медицинской помощи.

На кадрах видно, что белорусская сторона забирает нескольких беженцев, просящих о помощи", - заявили в Госпогранкомитете Беларуси 
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