"С учетом распространения Пограничной охраной Польши видео, сообщаем, что белорусскими пограничниками было обнаружено несколько беженцев, вытесненных польской стороной.





В связи с тем, что некоторые беженцы плохо себя чувствовали, они были доставлены служебным транспортом для оказания медицинской помощи.



