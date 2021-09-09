Среди последних — как минимум три фамилии судей, которые выносили «политические» решения за последний год, заметила «Наша Нива».





Все они уволены по причине «выхода в отставку».





Освобожденный от должности судья Гродненского областного суда Владимир Евхуто 16 августа осудил на 3 года и 6 месяцев колонии общего режима гродненца Леонида Герасимлюка за якобы «призывы к действиям, направленным на нанесение ущерба национальной безопасности РБ через интернет (ч. 3 арт. 361 УК РБ)».





Герасимлюк признан политзаключенным. Евхуто отказал ему в вызове на суд сотрудников ГУБОПиКа, которые, по словам гродненца, его избивали и оказывали давление на больную мать.





Также уволена председатель суда Глусского района Нина Долгих. В 2020 году она присудила штраф в 25 базовых величин по статье 23.34.





Не будет больше работать судьей и Марина Леванчук из суда Московского района Бреста. В 2020 году она присудила по политическим статьям 5 и 10 суток, а также штраф в 20 базовых величин.







