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Тяжкое бремя? Уволились три судьи, которые выносили "политические" приговоры

В указе Лукашенко №331 от 7 сентября перечислены фамилии нескольких десятков судей, которые получили новые должности или освобождены от должности судьи.

Среди последних — как минимум три фамилии судей, которые выносили «политические» решения за последний год, заметила «Наша Нива». 

Все они уволены по причине «выхода в отставку».

Освобожденный от должности судья Гродненского областного суда Владимир Евхуто 16 августа осудил на 3 года и 6 месяцев колонии общего режима гродненца Леонида Герасимлюка за якобы «призывы к действиям, направленным на нанесение ущерба национальной безопасности РБ через интернет (ч. 3 арт. 361 УК РБ)». 

Герасимлюк признан политзаключенным. Евхуто отказал ему в вызове на суд сотрудников ГУБОПиКа, которые, по словам гродненца, его избивали и оказывали давление на больную мать.

Также уволена председатель суда Глусского района Нина Долгих. В 2020 году она присудила штраф в 25 базовых величин по статье 23.34.

Не будет больше работать судьей и Марина Леванчук из суда Московского района Бреста. В 2020 году она присудила по политическим статьям 5 и 10 суток, а также штраф в 20 базовых величин.
Источник: the-village.me
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