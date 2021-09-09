Речь идет о двух исследованиях, проведенных на базе опроса 1500 респондентов из различных населенных пунктов.





Министерство информации объявило тендеры на выполнение двух научно-исследовательских работ о том, как повысить доверие населения к средствам массовой информации. На эти работы Мининформ планирует потратить 110 тысяч рублей.





Закупки были объявлены в конце августа, их заметили журналисты «Еврорадио». Выполнить исследования, согласно условиям конкурса, нужно будет в довольно сжатый срок — до 24 декабря текущего года, пишет REFORM.by.





Основой обеих работ будут социологические исследования на основании опроса 1500 респондентов из различных населенных пунктов. Обе работы должны «создавать научно обоснованные предпосылки успешного планирования и реализации актуальных задач в сфере государственной информационной политики, информационной безопасности, идеологической и воспитательной работы».





На исследование «Разработка рекомендаций и предложений по повышению уровня доверия населения к различным видам СМИ» министерство выделило 50 тысяч рублей, или почти 20 тыс. долларов, из госбюджета. Заявки можно подавать до 9 сентября.





Согласно техзаданию, авторы должны провести опрос населения о том, какие СМИ используют беларусы, насколько им доверяют и почему, проанализировать эту информацию и сформулировать рекомендации для Мининформа по «оптимизации медиаполя» и повышению уровня доверия населения к СМИ.





Чуть больше бюджетных средств — 60 тыс. рублей, или почти 24 тыс. долларов — Мининформ планирует потратить на исследование «Диагностика факторов востребованности населением Беларуси национального контента теле- и радиовещательных СМИ». Заявку можно подать до 14 сентября.





Авторы исследования должны изучить контент беларусского телевидения и радио, опросить население и выявить уровень доверия государственным аудиовизуальным СМИ, общественно-политическому вещанию, определить индикаторы популярности контента таких СМИ, проанализировать все эти данные вместе с аудиторными данными телеизмерения и разработать научно-практические рекомендации по повышению уровня доверия «национальным аудиовизуальным СМИ».