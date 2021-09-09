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Всего 15% беларусов вакцинировались от коронавируса

Первую дозу вакцины от коронавируса в Беларуси получили более 1 млн 732 тыс. человек, полный курс вакцинации прошли 1 млн 445 тыс. человек.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения. 

Таким образом, одну дозу вакцины получили около 18,4% белорусов, 2 дозы – около 15,4% (согласно данным Белстата, население Беларуси на начало 2021 года составило 9 млн 349,6 тыс. человек).

Напомним, кампания по вакцинации от Covid-19 в Беларуси началась в декабре 2020 года. Первыми прививали людей из групп риска - медиков и педагогов. Массовая вакцинация от коронавируса всех желающих началась в апреле.

Две недели назад 26 августа,  одну дозу вакцины получили около 17% белорусов, две дозы – около 14%.

Таким образом можно сказать, что в месяц вакцинируются примерно 2% населения. Такими темпами всеобщая вакцинация у нас случится лишь году к 2030, если вообще случится.
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